Modele în scaun rulant, la Gala Atipic Beauty. „Privește omul, nu te uita doar la scaunul pe care stă!”

Într-o lume în care frumusețea vine în nenumărate forme şi dimensiuni, la Iaşi a avut loc un spectacol de modă inedit în care au fost admirate pe scenă modele în scaun rulant, dar mai ales modele de viață.

Persoane care și-au pierdut capacitatea de a păși, dar nu și puterea de a merge mai departe. Este povestea și descrierea modelor în scaun cu rotile care au defilat, la începutul lunii august, pe scena Gala Atipic Beauty din Iași.

Fiecare accident rutier este o poveste dramatică, fiecare victimă este o tragedie. Din păcate, în fiecare an, numărul vieților pierdute și al destinelor schimbate complet crește alarmant. Asta pentru că prea mulți șoferi inconstienți își subestimează responsabilitățile și ignoră pericolele la volan. În urma lor, rămân vieți distruse, oameni în suferință. Aceste victime ale accidentelor rutiere, în scaunele lor cu rotile, ne arată zi de zi că sunt oameni puternici. Ei reușesc să-și transforme suferința într-o forță motrice pentru a-și realiza visele.

Frumusețe dincolo de aparențe

Poveștile de reziliență și de luptă, cum sunt cele ale eroilor care au urcat pe scena Galei Atipic Beauty, arată că, în pofida acestor tragedii, există șansa de a merge mai departe, de a împlini vise și de a triumfa peste suferință. Fiecare zi este o nouă șansă pentru acești oameni puternici de a se ridica, de a-și depăși condiția și de a face o diferență în lume.

Anul acesta, spectatorii prezenți au urmărit un spectacol de modă inedit, în care au admirat pe catwalk 12 modele, dar mai ales 12 modele de viață prin atitudinea lor în fața dizabilității. Acestea au făcut echipă cu personalități locale și designeri, aducând un omagiu frumuseții care trece dincolo de dizabilitate.

„Avem un vis și un motto: frumusețea e în noi și în faptele noastre, nu în aparențe. Privește omul prin prisma a ceea ce lasă în urma sa, nu te uita doar la scaunul pe care stă”, este crezul Magdei Coman, cea care a inițiat mișcarea.

An de an, modelele dau dovadă de curaj și voință. Publicul numeros a fost impresionat de eveniment, iar lacrimile nu au contenit să curgă.

„Am venit ca și susținător anonim. În urmă cu o lună am fost victima unui accident rutier. Un șofer s-a izbit în mine. Mașina în care eram a suferit daune totale, iar eu am ajuns la spital. Am amintire această cicatrice, care mi-e semn la fel de sfânt ca și o icoană. Doar Dumnezeu a vrut ca atunci să nu fiu într-o altă lume”, a spus Irina, o tânără care a simțit că, în urma accidentului rutier, a renăscut a doua oară.

Promisiuni

Seara a început în acorduri muzicale, lansate în superba grădină din centrul Iașului de către artista Ella Gondoș. Prezent la eveniment, primarul Mihai Chirica și-a arătat disponibilitatea de a oferi sprijin, la fel și Cristina Mitrofan, directorul Spitalului CFR, una dintre persoanele care au însoțit pe scenă un model în scaun rulant.

„Anul trecut m-am aflat în public și m-a impresionat teribil povestea acestor oameni. Atunci mi-am spus că ar fi un gest de sinceră empatie să le fiu alături și să-i însoțesc pe scenă. Mereu avem nevoie de susținere, indiferent în ce condiție socială sau medicală ne aflăm. Noi, la Spitalul CFR din Iași, promitem sprijin tuturor celor care au nevoie”, a spus dr Cristina Mitrofan.

Gala Atipic Beauty și-a câștigat, în timp, susținătorii ei, care sunt din toată țara. „Victimele accidentelor rutiere, aflate în scaunele cu rotile, ne arată zi de zi că sunt oameni puternici. Ei reușesc să-și transforme suferința într-o forță motrice pentru a-și realiza visele. Am susținut gala de la prima ediție, am dus-o și la Palatul Parlamentului pe când eram deputat de Iași. Mereu voi fi alături”, a fost și mesajul Cristinei Nichita, partenerul principal al evenimentului.

Povestea lor este una a victoriei. Ei demonstrează puterea comunității în ajutor. În ciuda traumelor, au găsit în jur oameni care le-au stat alături, care i-au încurajat și le-au oferit suportul de care avea nevoie pentru a-și duce visul mai departe.

„Am admirat întotdeauna oamenii care au depășit obstacolele vieții cu înțelepciune și cu ferma dorință de nu a renunța la proiecte și visuri. E o lecție de viață pe care suntem obligați să nu o uităm niciodată. Acest eveniment, care a devenit deja o frumoasă tradiție, mă emoționează și-mi dă un nou impuls de a face, în continuare, cât mai multe pentru a ajuta persoanele cu dizabilități. Recunosc, mai sunt multe de făcut, dar Iașul se schimbă în bine și devine un oraș tot mai prietenos, tot mai locuibil, tot mai modern”, a transmis Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași.

Aceasta a fost a V-a ediție de Atipic Beauty organizată la Iași. Evenimentul este organizat de Asociația Open Your Heart și Primăria Iași.