Miruna Lehaci, una dintre cele mai bune șahiste: „Din februarie, turneele s-au succedat la distanţă de câteva zile”

Miruna Lehaci, una dintre cele mai bune sportive ale Iaşiului, a încheiat şirul competiţiilor din acest an cu turneul feminin de senioare Sharjah International Cup din Emiratele Arabe Unite.

Pentru Miruna Lehaci, anul 2022, început cu medalia de argint la campionatul naţional de senioare, a fost unul deosebit de încărcat.

,,Acest ultim turneu a fost unul foarte util. În cele nouă runde disputate am întâlnit jucătoare bine pregătite, cu strategii diferite, din diverse colţuri ale lumii. Am reuşit să realizez 6,5 puncte, la fel cu alte şase jucătoare, între care şi colega mea de club Ema Obadă. Coeficientul de departajare a dus-o pe ea pe locul al treilea şi pe mine pe poziţia a opta. Eu am avut șase victorii şi o remiză, pierzând două partide. A fost o experienţă interesantă. Condiţiile de concurs, excelente. În plus, oraşul este aproape de Dubai şi într-una dintre zile am ajuns şi acolo”, ne-a spus Miruna Lehaci.

Nu s-a dezlipit de tabla de joc tot anul

La sfârșit de an, Miruna a făcut o trecere în revistă a celor mai importante victorii ale sale.

„Din februarie şi până acum, turneele s-au succedat la distanţă de câteva zile unele de altele. Abia despachetam bagajul şi trebuia să-l fac la loc. Oboseala s-a tot acumulat în acest timp. După medalia de argint la naţionalele de senioare, am continuat cu un turneu în Cehia, unde am jucat foarte bine, apoi la Campionatul european pe echipe pentru junioare, împreună cu Alesia Ciolacu şi Ema Obadă am câştigat titlul”, spune Miruna Lehaci.

Ieșeanca povestește că, după un cantonament cu lotul naţional, a mers cu colegele din echipa României la Olimpiada de Şah din India, concurs cu cel mai mare număr de ţări participante din istorie, unde a ocupat locul 23 din 162 de formaţii înscrise.

„Am reuşit cinci victorii şi două remize în cele zece partide în care am jucat. La mondialele de juniori de la Mama, mi-a fost greu din cauza efortului continuu depus până atunci. Apoi, am participat cu echipa de club, CSM Iaşi 2020, la Superliga feminină unde ne-am clasat pe locul al treilea”, spune ieșeanca Miruna Lehaci.

Atrasă de mâncărurile tradiționale ale țărilor în care călătorește

Tânăra adaugă că fiecare deplasare înseamnă şi adaptarea la confortul locaţiei respective, dar şi la specificul culinar.

„Eu sunt atrasă de mâncărurile tradiţionale ale ţărilor în care călătoresc şi le savurez pe toate. În India nu mi-a rămas niciun preparat pe care să nu-l fi încercat, chiar dacă exista şi meniu european. Dar cele mai gustoase sunt tot cele făcute acasă, de mama. Face o tartă cu somon extraordinar de bună”, dezvăluie fata.

Miruna mai spune că îi plac şi sarmalele, pe care cu siguranță le are de Sărbători pe masă, menționând că va urma o perioadă de odihnă „absolut necesară„ şi că abia aşteaptă să ajungă la una dintre bunici, la Piatra Neamţ.

„Sper ca 2023 să fie bogat în împliniri în şah, dar şi la şcoală, pentru că voi susţine Bacalaureatul şi apoi examenul de admitere la Facultatea de Economie şi de Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» Iaşi”, a completat Miruna Lehaci.

În 2021, Miruna Lehaci a fost numită regina șahului românesc, la doar 17 ani. A cucerit patru medalii de aur la Campionatele Naționale de la Mamaia.