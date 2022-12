Gest superb. Refugiații din Ucraina au gătit de Crăciun 500 de porții de mâncare pentru oamenii fără adăpost din Iași

La Centrul de asistenţă umanitară şi socială pentru refugiaţi Nicolina, din Iași au fost gătite 500 de porţii de mâncare ucraineană şi românească până acum. Mâncarea a fost dăruită refugiaţilor ucraineni şi oamenilor fără adăpost din Iaşi. De asemenea, alte 100 de porţi vor fi oferite oamenilor fără adăpost, în a doua zi de Crăciun.

„În centrul în care sunt cazaţi acum, în perioada sărbătorilor, 80 de oameni, ideea de a face din sărbătorile Crăciunului un act de recunoştinţă şi solidaritate a apărut în desele discuţii cu ucrainenii care au spus că şi ei vor să facă ceva pentru români, că le sunt recunoscători pentru sprijinul oferit. Aşa că am discutat cu colegii din organizaţiile cu care manageriem acest centru şi ne-am gândit că am putea să creăm contextul potrivit pentru ca ucrainenii să poată împărţi din bucatele lor cu români care nici ei nu au un adăpost deasupra capului, decât prin bunăvoinţa cuiva. În plus, pentru ca sărbătoarea să fie aşa cum se cuvine, toate cele trei mese din Ziua de Crăciun au fost gătite împreună cu refugiaţii şi tot împreună am stat la masă în holul mare al centrului. Aşa am împărtăşit bucuria şi recunoştinţa pentru aceste momente”, a declarat Mihaela Munteanu, coordonator al centrului şi director de comunicare şi advocacy la FONSS, conform unui comunicat de presă.

Prin urmare, la Centru au fost făcute întâlniri de planificare, în care cei care au dorit să se implice s-au înscris pentru diverse activităţi pe liste, au fost făcute cumpărături, igienizate perfect spaţiile de lucru, au fost făcute circuite pentru bucătărie, au fost pregătite echipamente de protecţie, au fost împrumutate oale, ligheane, ustensile de bucătărie şi a început munca, cam de când colindătorii s-au trezit în ziua de ajun, gata de colindat.

Echipa centrului a asigurat coordonarea şi a muncit cot la cot cu ucrainenii. Au participat mai ales cei care stau în centru de mai mult timp.

Şapte ucrainence şi şapte angajaţi ai centrului au preluat mâncarea şi au făcut prima oprire la adăpostul de la Baia Publică.

Serviciul Voluntar de Ambulanţă, care gestionează activitatea la adăpostul pentru oamenii străzii, a asigurat preluarea mâncării, distribuirea ei împreună cu cei care au dăruit-o, şi a însoţit grupul de ucrainence şi angajaţi de la Centrul de refugiaţi la al doilea loc în care s-a făcut distribuirea de hrană.

În ajunul Crăciunului peste 100 de porții de mâncare – ciorbă de afumătură şi tochitură moldovenească, au fost gătite pe terasa centrului şi distribuite la Adăpostul pentru oamenii străzii de la Baia Publică Iaşi şi în locurile din oraş unde între ruinele unei foste fabrici locuiesc câteva familii.