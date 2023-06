Familia în care toată lumea joacă șah de performanță. „Poți câștiga o luptă cu intelectul”

Fizicianul ieșean Lucian Filip este capul unei familii în care toți cei trei copii joacă șah de performanță. Tatăl este maestru internaţional la șah, iar cei doi fii și fiica sa au deja rezultate care formează un palmares uluitor de familie.

În familia Filip din Iași, șahul este o pasiune pentru generații. Tatăl, fizicianul Lucian Filip, și-a condus cei trei copii spre performanță în sportul minții. Recent, familia Filip a obținut Premiul I la Festivalul Internațional al Familiei la Șah, desfășurat recent, la 11 iunie 2023, la Iași.

Fiul cel mare, Andrei Filip, are 16 ani și a învățat șahul de la tatăl său care a fost format de marea antrenoare Margareta Perevoznic. Băiatul a progresat treptat și anul acesta a obținut, pe lângă medalia de bronz la Campionatul Mondial Școlar de Șah (desfășurat în aprilie pe insula Rodos, în Grecia), titlul național la concursul de Dezlegări și medalia de argint la Șah Clasic.

„Șahul înseamnă un fel de luptă, un fel de război intelectual. Probabil după sănătate sau după familie, este al doilea cel mai important aspect din viața mea”, mărturisește Andrei.

El speră ca într-o zi să devină maestru internațional. „Ca experiență, Mondialul a fost foarte bun. Chiar dacă nu am jucat atât de bine, am reușit cumva să mă mențin psihic, deoarece în ultima rundă eram obligat să câștig pentru locul III și nu era ușor, dar am reușit”, povestește el.

Lucian Filip a câștigat turnee internaționale, între care: Open București în 2006, Cambados (Spania) în 2008, la Plancoet (Franța) și Open Satu Mare în 2015. În 2008 a obținut titlul de maestru internațional, cu o normă la Campionatul European, iar în 2015 a îndeplinit prima normă de mare maestru internațional. În 2013 a ieșit vicecampion național la șah rapid, iar anul trecut a luat bronzul pe echipe, cu Universitatea de Vest Timișoara.

„Și copiii mei se descurcă bine cu șahul. Andrei, băiatul cel mare, în vârstă de 16 ani, a câștigat anul acesta medalia de bronz la Campionatul Mondial Şcolar din Rodos. În 2021 a fost campion național la juniori - 14 ani, iar în 2022 și 2023, a ieșit vicecampion național la categoria 16 ani. Juniorul cel mijlociu, Gabriel, 13 ani, a reuşit anul trecut să obţină titlul naţional cu echipa Micul Șahist Iași și pe cel de vicecampion național la dezlegări probleme de șah la copii - 12 ani. Fiica mea, Elena, a câștigat câteva mici premii, dar, deocamdată, pentru ea șahul e mai mult o joacă”, relatează mândru, dar păstrându-și modestia, șahistul Lucian Filip.

Șahul, sport de familie

Șahul a apărut în urmă cu circa 1400 de ani, evoluând până la forma pe care o ştim astăzi. Popularitatea sa a crescut treptat pentru că el se poate juca de la vârste fragede până la cele mai avansate, acasă, în cluburi, în turnee, pe internet, prin corespondență. Pasiunea se dezvoltă, de obicei, în mediul familial. Concursurile oficiale ţin cont însă de vârsta şahiştilor sau de nivelul lor valoric.

„În urmă cu nouă ani, la Iaşi, organizam concursuri de şah la care participau membrii aceleaşi familii, dar în turnee separate, pe categorii de vârstă. Unul dintre participanţi mi-a zis într-o zi: «N-ar creşte atractivitatea dacă am juca pe echipe formate din membri ai aceleiași familii?» Şi aşa s-a născut acest festival, care a ajuns la a IX-a ediţie, care dezvoltă pasiunea pentru şah, dar şi solidaritatea de familie”, spune Alin Ghiocel Apostol, organizator al Festivalului Internațional al Familiei la Șah.

De profesie terapeut, Alin Ghiocel Apostol a învăţat şah de la tatăl său şi apoi la clubul Tractorul Braşov, ajungând printre cei mai buni juniori ai ţării, cu două locuri şase.

Pentru că pregătirea profesională s-a aflat pentru el în prim-plan, şahul a rămas doar o pasiune - dar una mare. Şi-a atras şi cei patru copii în faţa tablei de şah, dar şi pe alţii în clubul de profil din cadrul Asociaţiei „Împreună pentru Miroslava“ din județul Iași. Astfel că nu este de mirare că sportul minții este atractiv pentru copii, dar și pentru maturi.

An de an, Festivalul Internațional al Familiei la Șah este organizat de Clubul de Șah al Asociației Împreună pentru Miroslava, Iași, sub patronajul Federației Române de Șah. La ediția din 2023 au participat familii din România, Republica Moldova și Ucraina.

Echipele au fost alcătuite dintr-un părinte/bunic/unchi și un copil de maxim 14 ani. S-au jucat șase runde în sistem elvețian, șah rapid de zece minute și răgaz de două secunde la fiecare mutare.