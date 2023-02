El este elevul care a salvat de la moarte un profesor. I-a făcut masaj cardiac și respirație gura la gură până la venirea medicilor

Cursurile de prim ajutor de la Colegiul Economic Administrativ din Iaşi și nu numai au făcut ca Rudolf Țehaniuc, un elev de 16 ani, alături de alți doi colegi, de profesori, dar și de personalul medical de la liceu, să salveze o viață, potrivit bzi.ro.

Victima, un formator care venise la Iași în cadrul unui proiect național desfășurat cu elevi, părinți și profesori, se afla în una din sălile instituției de învățământ, unde susținea o lecție de dirigenție. La cinci-zece minute de la începutul prezentării, i s-a făcut rău, a pus mâna pe catedră şi a spus: „Vă rog frumos să mă scuzaţi”.

Apoi a căzut. Elevii s-au gândit, mai întâi, că totul e un scenariu, mai ales că formatorul le lansase anterior o provocare, spunându-le că „din greșeli înveți cel mai bine”. Cu toate acestea, s-au mobilizat uimitor de bine.

„După ce am văzut că dă să cadă pe spate, mi-am dat seama că e pe bune. I s-a făcut brusc rău și imediat am acționat, mi-am dat seama că eu sunt cel mai apt să ajut. Când a căzut s-a lovit cu spatele de masă, am verificat dacă respiră, dacă mai are puls, respirația deja era precară, așa că am început să-i fac masaj cardiac. Am apucat să-i fac cam 10 apăsări pe piept, de vreo 2-3 ori respirație gură la gură și starea s-a îmbunătățit. Și după ce au venit medicii am rămas să ajut, am ținut capul ridicat pentru că așa se face. Vreau să spun că fiecare a avut rolul lui, au mai fost elevi care au desfăcut cureaua, cămașa, dar colega mea”, a declarat Rudolf Țehaniuc, potrivit bzi.ro.

„Evoluția putea fi una nefavorabilă”

Toate intervențiile au funcționat perfect. Rudolf Țehaniuc a intervenit decisiv în prima parte, un copil a mers la cabinet, iar altul a sunat la 112, apoi au intervenit personalul medical și un echipaj SMURD, l-au stabilizat pe bărbat și l-au dus la UPU, potrivit conducerii Colegiului Economic Administrativ Iași.

„Evoluția putea fi una nefavorabilă dacă profesorii nu făceau ceea ce au făcut – corect şi rapid. Aceasta este atitudinea corectă a oricărui om. UPU-SMURD şi disciplina Medicină de urgenţă a UMF a continuat, în lunile ianuarie – februarie ale acestui an, cursurile de resuscitare în şcoli şi colegii din Iaşi”, a declarat prof.dr. Diana Cimpoeşu.

Carieră în lumea medical

Adolescentul își dorește o carieră în domeniul medical, la fel ca părinții săi, care lucrează în domeniu.

Cursurile de prim ajutot pot salva vieți, e demonstrat.

Amintim că, în urmă cu doi ani, o experienţă personală a determinat o tânără să înfiinţeze cursuri de prim ajutor pentru copii. Cursul de prim ajutor trebuie neapărat să se introducă în şcoli, este de părere Loredana Neghină. Spune că doar aşa clădim adultul responsabil de mâine.