Un gălățean din Pechea a câștigat marele premiu la Joker, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro

Marele premiu, în valoare de aproximativ patru milioane de euro la tragerea loto Joker, a fost câștigat de o persoană din comuna Pechea, județul Galați. Biletul norocos a costat 51,50 lei.

„La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria I in valoare de 19.646.531,20 lei (aproximativ 4 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția 17-081 din Pechea, județul Galați si a fost completat cu șapte variante la Joker si o varianta la Noroc Plus, prețul acestuia fiind de 51,50 lei”, a anunțat Loteria Română, printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, acesta este primul castig de categoria I obtinut la Joker in acest an. Ultima data, premiul de categoria I la Joker s-a castigat in data de 23.04.2022 si a fost in valoare de 3.232.736 lei.

Vestea bună a ajuns și în comuna Pechea, localitate situată la 34 de kilometri de orașul Galați. Nimeni nu știe, deocamdată, cine este acesta.

„Am auzit și noi și ne-a bucurat vestea. Nu știm cine este câștigătorul. Cu toți suntem curioși să aflăm cine este săteanul nostru norocos”, a declarat primarul Mihăiță Măncilă.

Întrebat dacă ar fi oportun ca o parte din banii câștigați să fie investiți în localitate, primarul a spus: „Orice investiție este binevenită”.

De asemenea, Loteria Română mai anunță că la tragerea Loto 5/40 din 26 februarie s-au înregistrat doua premii de categoria I in valoare de 1.193.209,50 lei (peste 242.600 de euro) fiecare.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, castigatorii au la dispozitie 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-si revendica câștigul.

„Felicitări câștigătorilor și multă baftă în continuare jucătorilor noștri!”, a mai transmis Loteria Română.

Amintim că, potrivit unei legi care a intrat recent în vigoare, organizatorii de jocuri de noroc, inclusiv Loteria Română, sunt obligați să legitimeze pe toți cei care le calcă pragul și să stocheze datele de identificare ale acestora.