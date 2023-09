Primarul Galațiului, după mesajul RO-Alert privind dronele: „Nu mi-am împachetat familia și nu am plecat în munți”

Primarul orașului Galați, Ionuț Pucheanu, a comentat incidentul produs în noaptea de vineri spre sâmbătă atunci când gălățenii au primit mesaj RO-Alert. „Nu mi-am împachetat familia și nu am plecat în munți”, a spus edilul-șef la Digi 24.

Primarul Ionuț Pucheanu a primit și el mesajul de urgență pe telefon și spune că nu a făcut nimic. În plus, Pucheanu consideră că alarmele îi sperie pe locuitori, mai ales pe cei care nu au destule informații despre acest timp de incident.

„De fiecare dată când se bombardează în Ucraina, așa cum e de un an și ceva, până acum toată lumea a trăit în pace în accepțiunea generală, dar nu am avut la 12 noaptea genul ăsta de treziri din somn. Ce să fac? Să-mi fac un rucsac și să fiu pregătit de evacuare? Am primit acest mesaj Ro-Alert, l-am citit, mai mult de atât nu am avut ce face. Nu mi-am luat rucsacul, nu mi-am împachetat familia și am plecat spre munți. Înțeleg asta pentru că am un strop de minimă informație, știu cum funcționează sistemul, dar oamenii de rând nu au nici acea minimă informație pe cât am eu. Acești oameni se panichează”, a declarat Ionuț Pucheanu.

Totuși, primarul recunoaște că nu poate să le ceară locuitorilor să nu respecte avertizările publice și solicită o regândire a sistemului de alarmare.

„Ce aș putea eu să le spun cetățenilor? Dormiți în pace, în condițiile în care primăria, primarul și nimeni nu poate controla nivelul asta de mesaje? Nu aș putea nici o secundă să îi îndemn să nu creadă genul acesta de mesaje, dar cred că aici ar trebui reluată o discuție pentru a seta limita minimală pentru care oamenii ar trebui avertizați”, a explicat primarul orașului Galați.

Ionuț Pucheanu mai spune că așteaptă rezultatele anchetei privitoare la incidentul de la Galați.

„Dacă mi se permite o tușă personală, cred cu tărie, mi se par aceste alerte că nu sunt deloc binevenite, nu le înțeleg. E ca și cum ai fi în stare de război. Când indici oamenilor să se ducă în adăposturi, dacă mâine poimâine ne aflăm în situație de război, unde vor escalada numărul și nivelul alertelor? (...)Cu tot respectul pentru armată, dar pentru sănătatea mentală a publicului, a cetățenilor din România și mai ales din această zonă, cred tot acest spectacol la care asistăm ar trebui puțin redus. Sau dacă e ceva mai mult, să ne spună și nouă, să ne pregătim... Nu mi se pare deloc corect să îi punem în această situație la 12 noaptea, doar pentru că un băiat care venea după ce și-a cumpărat un burger a văzut ceva pe cer. Dacă se confirmă, armata ar trebui să ia măsurile necesare pentru a nu mai pătrunde genul ăsta de obiecte pe teritoriul României. Oamenii ce să facă? Să ia praștia, cornetele? Mi se pare prea mult”, a precizat Pucheanu.

Mobilizare de forțe la marginea Galațiului, după mesajele RO Alert

A fost alertă la Galați vineri noapte. Mai mute echipaje de la ISU, Poliție, Jandarmerie, Armată, Poliția de Frontieră au făcut căutări la marginea orașului, în cartierul Dimitrie Cantemir, acolo unde s-au auzit bubuituri puternice.

Locuitorii orașului Galați au primit vineri noapte mesaje Ro-Alert, care anunțau căderea unor obiecte periculoase din spațiul aerian și cereau populației să se adăpostească.

O persoană a sunat la 112 și a anunțat că un obiect a căzut în câmp în zona cartierului gălățean Dimitrie Cantemir, auzind o bubuitură puternică.

În scurt timp, la fața locului au ajuns echipe de la la ISU, Poliție, Jandarmerie, Armată, Poliția de Frontieră, SRI, dar și prefecții de Galați și Brăila.

Mesaje Ro Alert trimise locuitorilor din Galați FOTO: Captura telefon

MApN: Sistemul de supraveghere radar a indicat o posibilă pătrundere neautorizată

Potrivit MApN, În noaptea de 29 spre 30 septembrie, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective din Ucraina. În urma detectării unor grupuri de drone care se îndreptau spre teritoriul ucrainean, în proximitatea graniței cu România, Ministerul Apărării Naționale a alertat forțele aflate în Serviciul Poliție Aeriană și a notificat, începând cu ora 22.38, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din Județele Tulcea și Galați.

„Sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național, cu semnal detectat pe un traseu către municipiul Galați. Ca urmare, forțe ale ISU, Poliției și Poliției de Frontieră au fost redirecționate către zonele din proximitatea municipiului Galați unde a fost înregistrat semnalul radar respectiv. Până la acest moment, nu au fost identificate obiecte căzute din spațiul aerian pe teritoriul național. Căutările vor continua și în cursul acestei zile”, a transmis MapN.

„MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea. Vom reveni cu detalii, în funcție de evoluția situației”, se mai precizează în comunicatul de presă.

Aproximativ100 de angajați MAI au efectuat căutări terestre, pe o zonă de 10 kilometri, între Galați și Brăila. În sprijin a venit și un elicopter MApN.

„Până în acest moment nu a fost identificat niciun obiect. La fața locului vor mai rămâne echipaje pentru monitorizare”, a declarat colonelul Ion Cristian, inspector șef ISU Brăila.