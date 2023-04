Fără unghii și bijuterii la Spitalul Județean Galați. Manager: „Se face triaj zilnic al personalui, au fost date și sancțiuni”

Fără bijuterii, unghii lungi sau date cu ojă la Spitalul Județean Galați. Se face triaj zilnic, iar personalul medical a fost avertizat că se aplică sancțiuni, în cazul în care nu se respectă regulamentul de ordine interioară.

Potrivit conducerii Spitalului Județean de Urgență Galați, aceste proceduri nu sunt o noutate, ele sunt prevăzute în regulamentul intern. Există un ordin de ministru, iar personalul medical a luat cunoștință de el, a și semnat în acest sens.

Personalului medical îi este interzisă purtarea inelelor, brățărilor, ceasurilor sau a altor bijuterii. De asemenea, nu este voie cu unghii lungi, lăcuite sau artificiale. Părul trebuie strâns sub capeline la toate intervențiile asupra pacienților, inclusiv la intervențiile minim invazive.

„Existau și până acum aceste proceduri: să nu aibă unghii lungi sau false și bijuterii, însă de curând am început să facem controale și să verificăm dacă sunt respectate. Sunt lucruri care se știu. În prezent, se face triaj zilnic pe secții, am făcut ședință cu asistenții șefi. Există pericolul de infecții cum ar fi stafilococ auriu, iar acesta se poate transmite mai departe, către pacienți, familie etc. Au fost avertismente, au fost aplicate și patru sancțiuni. Cei de la DSP au luat probe de pe mâinile asistentelor și s-a descoperit stafilococ auriu.”, a declarat Alina Dobrea, managerul Spitalului Județean Galați.

Verificări sunt făcute și la Spitalul Județean Brăila. „Există în regulamentul intern și se fac și verificări în secții. Personalul medical nu are voie să vină la serviciu cu bijuterii sau unghii false, lungi. Chiar recent a fost făcut un control de cei de la DSP. Din câte știu s-au dat și vreo două sancțiuni”, a precizat dr. Delia Râșnoveanu, managerul Spitalului Județean Brăila.

Cadre medicale, cercetate disciplinar din cauza unghiilor lungi

În iulie 2022, 18 cadre medicale de la Institutul „Marius Nasta” au fot chemate în comisia de disciplină, din pricina unghiilor lungi, date cu ojă sau gel. Potrivit legii, unghiile lungi sunt interzise, fiindcă igiena mâinilor nu poate fi realizată corect în aceste condiţii şi favorizează transmiterea infecţiilor nosocomiale.

„Pe mine m-a surprins numărul mare de persoane care au fost depistate în urma controlului. Am mai avut astfel de controale, nu a fost un număr atât de mare. Trebuie să ştii că a fi medic înseamnă o viaţă fără manichiură colorată, unghii false”, a declarat managerul Institutului „Marius Nasta”.

De asemenea, în spitale trebuie realizate, regulat, controale pentru igiena mâinilor personalului medical.

„S-a demonstrat din studii că unghiile false întreţin aceste infecţii într-o măsură mult mai mare, pentru că e greu să asiguri igiena, uneori chiar imposibil. Dacă sunt şi unghii false, cu atât e mai greu”, a declarat Adrian Marinescu, medic primar boli infecţioase.