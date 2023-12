Cea mai mare investiţie de mediu din România, aproape de final. Fonduri UE de 130 milioane de euro date la Galați

Cea mai mare investiţie de mediu din România, în valoare de aproape 130 milioane de euro, prinde contur. Noi investiții de mediu au fost finalizate la Tecuci, au anunțat autoritățile județene din Galați.

După ce fostul depozit neconform de la Rateș (Galați) a fost ecologizat și închis, au fost finalizate și lucrările la stația de transfer a deșeurilor și la cea de compostare a deșeurilor vegetale. Este vorba despre investiții realizate cu fonduri europene, în cadrul unui amplu proiect de management integrat a deșeurilor în județul Galați.

„Sunt investiții de aproape 13 milioane de euro, pe care le-am implementat cu succes la Tecuci, pentru un mediu mai curat și un aer mai puțin poluat. Astfel, în vara acestui an, am reușit să închidem celebra groapă de gunoi de la Rateș, iar zilele acestea am finalizat și lucrările la stația de transfer a deșeurilor, care va deservi partea de nord-vest a județului, precum și la stația de compostare a deșeurilor vegetale, aflată la doar câțiva kilometri de bazinul legumicol de la Matca. Este încă un pas mare pe care îl facem pentru gestionarea eficientă a deșeurilor și protejarea mediului înconjurător, reciclând mult mai mult, reducând emisiile de gaze cu efect de seră și conservând resursele naturale”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

În cadrul proiectului, stațiile au fost dotate și cu utilajele necesare, precum și cu șase camioane noi și mai multe containere de capacitate mare. Mai mult, au fost amenajate și spații tehnice, o clădire administrativă, un bazin colector și un rezervor de mare capacitate

Valoarea investițiilor de mediu de la Tecuci este de aproximativ 64 de milioane de lei, din care aproape 26 de milioane de lei pentru ecologizarea depozitului de la Rateș și peste 38 milioane de lei pentru stațiile de transfer și compostare a deșeurilor.

Investiția de la Tecuci face parte din Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din județul Galați, un proiect cu fonduri europene de aproape 130 de milioane de euro, aflat în plin proces de implementare.

Până în prezent, au fost finalizate deja lucrările la depozitul de deșeuri de la Valea Mărului și stația de transfer de la Târgu Bujor.