Bătrână cu boala oaselor de sticlă, rănită grav după ce a fost bruscată de un agent de pază

Un agent de pază din Galați a fost condamnat la închisoare pentru purtare abuzivă pentru că și-a pierdut cumpătul și a împins o bătrână internată la Psihiatrie. Femeia s-a dezechilibrat și a căzut la podea, dar pentru că suferea de boala oaselor de sticlă, a fost suficient pentru a se răni grav.

Curtea de Galați l-a condamnat definitiv în 15 ianuarie 2024 pe un bărbat din Galați, agent la o firmă de pază, la un an de închisoare cu suspendarea executării pentru purtare abuzivă. Bărbatul a fost obligat de instanța de judecată să îi achite victimei sale, o bătrână de 88 de ani, daune materiale de 7.328 de lei și daune morale de 50.000 de lei.

Totul a pornit de la un gest necugetat pe care agentul de pază l-a făcut pe 13 iulie 2021, când a împins-o pe bătrâna de 88 de ani, care era internată la Spitalul de Psihiatrie din Galați. Femeia s-a dezechilibrat și a căzut la podea, rănindu-se grav.

Dovada e că a stat internată 65 de zile în spital pentru a-și reveni, potrivit raportului de expertiză medico-legală care a fost efectuat ulterior.

Cu o zi înainte, pe 12 iulie 2021, bătrâna fusese transferată de la Spitalul Clinic de Urgență din Galați, unde era internată, la Spitalul de Psihiatrie, pe motiv că avea tulburări de somn.

Pe 13.07.2021, bătrâna a fost mutată într-un alt salon, a cărui ușă a fost asigurată de către personalul de serviciu (încuind-o cu cheia). Femeia a solicitat să poarte o discuție cu medicul și la scurt timp, cum reiese și din imaginile video surprinse de camerele de supraveghere video montate în salon, precum și din declarațiile martorilor, în salon a venit o asistentă însoțită de agentul de pază.

La plecarea din salon, asistenta a ieșit prima, iar agentul de pază a încercat să închidă ușa, moment în care bătrâna s-a opus, trăgând de aceasta. În acel moment, agentul de pază s-a întors și, „printr-o mișcare bruscă, violentă și disproporționată în raport cu vârsta persoanei vătămate (88 de ani), a împins-o direct cu mâna pe aceasta, drept urmare persoana vătămată dezechilibrându-se și căzând la podea”, după cum a stabilit ulterior procurorul de caz.

Agentul de pază a părăsit salonul, dar la scurt timp a revenit cu un cadru medical, a luat victima și a așezat-o pe pat. La câteva minute după acest moment, un echipaj de poliție din cadrul Secției 5 Poliție Galați a fost sesizat printr-un apel la 112, de fiica bătrânei, care susținea că aceasta a fost agresată de către un agent de pază.

„S-a agățat de mine”

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar după acest incident, medicul de gardă a observat bătrâna avea o mână umflată și a hotărât transferarea ei la Spitalul de Urgență din Galați pentru îngrijiri medicale.

Ce nu știa agentul de pază este că victima suferea de boala oaselor de sticlă, o afecțiune caracterizată prin fragilitatea oaselor, lucru pe care l-a și recunoscut ulterior în cursul audierii în instanță.

„Din ce îmi aduc aminte, numita … era internată în cadrul Spitalului de Psihiatrie Galați, Secția 3 Urgentă. Aceasta avea un comportament agitat, făcând gălăgie și trăgând de uși. Am fost rugat de o infirmieră să o însoțesc până în salonul unde era internată numita …, deoarece regulamentul intern nu permitea pacienților să dețină telefon mobil asupra lor. Am mers împreună cu aceasta la salon unde infirmiera a discutat cu numita … pentru a-i pune la dispoziție telefonul mobil. Infirmiera a reușit să intre în posesia telefonului mobil, iar când am dat să ieșim din salon, numita … s-a agățat de mine strângându-mă de mână, iar eu în acel moment am împins-o pe aceasta. În acel moment, numita … a căzut la pământ. Eu am închis ușa și m-am deplasat în locul unde îmi desfășuram activitatea. La circa un minut am revenit la salonul unde numita … era internată împreună cu o infirmieră, iar eu personal am ridicat-o pe aceasta de la pământ și am așezat-o în pat. În acest timp infirmiera i-a luat încărcătorul din bagaje. Menționez faptul că numita … se plângea că o doare mâna, acuzând dureri în zona brațului drept. Ulterior am aflat că aceasta suferea de boala oaselor de sticlă. Îmi pare rău și regret fapta comisă”, a declarat agentul de pază.

Bărbatul a cerut să fie judecat în baza procedurii simplificate și a acceptat să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, urmând să efectueze 30 de zile de muncă la Primăria Galați sau la DGASPC Galați, sub coordonarea Serviciului de Probațiune Galați.