O ciută carpatină, salvată de un medic veterinar după ce a fost găsită, epuizată, în pădurile Vrancei VIDEO

O ciută carpatină găsită aproape epuizată într-o pădure la Butucoasa, în comuna Andreiaşu de Jos, a primit o nouă şansă la viaţă după a permis unui medic veterinar să se apropie şi să îi administreze, timp de trei zile, tratamentul de care aceasta a avut nevoie.

„Animalul a fost identificat de către personalul tehnic al unei asociaţii de vânătoare în zona Butucoasa, din comuna Andreiaşu de Jos, având un comportament atipic pentru un animal sălbatic. Noi ne-am mobilizat cât am putut de repede, am mers la faţa locului unde am găsit o femelă de ciută carpatină, extrem de slăbită. Am reuşit, din zona unde era, să o aducem un pic mai jos, într-o fostă rampă de exploatare forestieră, unde am început să îi acordăm primul ajutor.

Vă imaginaţi că nu puteam pune un diagnostic foarte corect în lipsa posibilităţii de a examina un animal sălbatic aşa cum facem în cazul animalelor domestice, dar am mers pe intuiţie. Am crezut prima dată că este atacată de lup, dar nu am găsit nicio plagă, cu excepţia câtorva picături de sânge la cap, probabil cum a stat culcată undeva. Am administrat tratamentul pe care l-am considerat necesar, plus tratament de întreţinere.

Pentru că zona este foarte frecventată de urs, am luat toate măsurile pentru ca aceasta să fie în siguranţă, să ţinem la distanţă prădătorii. A doua zi, starea acesteia era deja mai bună, am reuşit să facem şi a doua doză de tratament, chiar mai complet decât în prima zi. A treia zi, deja starea era vizibil mai bună, începuse să mănânce singură.

Am făcut tratamentul, dar nu până la capăt, pentru că nu a mai permis să ne apropiem foarte mult de ea. Ieri (joi - n.red.) deja nu mai permitea să ne apropiem la mai mult de 100 de metri de ea", a povestit, pentru Agerpres, medicul veterinar Alexandru Pungă.

Norocul de a fi găsită într-un areal forestier destul de mare, dar şi intervenţia intempestivă a medicului veterinar, au făcut ca aceasta să poată avea o a doua şansă la viaţă.

„Inedit a fost ca un animal sălbatic care are o problemă destul de gravă de sănătate să permită apropierea oamenilor şi chiar să permită să i se facă tratamente injectabile. Inedit este că noi am reuşit, într-o zonă foarte sălbatică, să o identificăm şi să-i redăm o nouă şansă la viaţă, pentru că, dacă n-am fi intervenit, cu siguranţă ar fi murit. Eu sunt şi medic veterinar şi mă ocup şi cu tranchilizarea urşilor. Cred că este prima dată când un animal sălbatic, fără să fie constrâns, adică prins în lanţ, fără nicio rană vizibilă, călcat, lovit, împuşcat, muşcat de animale, să permită apropierea şi să i se facă chiar tratament. În captivitate e altceva, dar în sălbăticie nu prea se întâmplă aşa ceva. În general, când sunt situaţii de genul acesta, nu te poţi apropia fără o prealabilă tranchilizare. Ceea ce nu a fost cazul. Nici nu puteam risca să o tranchilizez, pentru că, în starea de epuizare avansată în care era, cu siguranţă tranchilizarea n-ar fi făcut decât să o omoare”, a fost de părere medicul veterinar.

În ciuda îngrijorărilor celor care i-au acordat primul ajutor, tânăra ciută a permis apropierea oamenilor doar până la momentul în care s-a simţit mai bine.

„Eram deja îngrijorat că s-a obişnuit cu omul, că permite apropierea umană, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Ne-a demonstrat încă o dată că animalul sălbatic, atunci când este în deplinătate de funcţionare, nu permite apropierea omului”, spune medicul.