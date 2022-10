Festivalul Internațional al Viei și Vinului Bachus revine după trei ani, dar fără clasicele petreceri

Consiliul Județean Vrancea organizează în fiecare toamnă, în luna octombrie, „Festivalul Internaţional al Viei şi Vinului Vrancea – Bachus”, ajuns în acest an la ediția a XXVIII-a, care va avea loc în perioada 21-23 octombrie 2022.

Festivalul Internațional al Viei și Vinului Vrancea „Bachus” revine, după doi ani de pandemie. El va avea loc în perioada 21-23 octombrie 2022. Aleșii județeni au aprobat încă din luna iulie suma de 565.000 de lei pentru desfășurarea evenimentului, dar așa cum au fost gândite evenimentele este posibil la final să fie costuri mai mici, altfel nu se justifică o sumă așa de mare.

Programul din acest an al „Festivalului Internațional al Viei și Vinului Vrancea -Bachus” include un concurs național de vinuri „Bachus” (ediția a XI-a), care va avea loc la Domeniile Panciu și expoziția de produse tradiționale vrâncene „Fabricat în Vrancea” (ediția a II-a), care se va desfășura în Crângul Petrești.

„Concursul Național de Vinuri Bachus reunește an de an în Vrancea profesioniști din domeniul vinului și promovează vinuri de calitate. Concursul este deschis următoarelor categorii de produse viti-vinicole: vinuri, vinuri spumante, băuturi spirtoase, iar termenul limită pentru primirea probelor în concurs este 18 octombrie 2022. Expoziția de vinuri și de produse tradiționale Fabricat în Vrancea are rolul de a promova Vrancea din punct de vedere oenologic, tradițional și cultural”, potrivit Consiliului Județean Vrancea.

De asemenea, Centrul Cultural Vrancea, instituție subordonată Consiliului Județean, va organiza sâmbătă, 22 octombrie, de la ora 16.00, la Sala Balada din Focșani un eveniment de tradiție, concursul național de interpretare a cântului tradițional „Cântece de Viță Veche”, ediția a XIII-a, la care vor participa 12 concurenți din toate zonele etnofolclorice ale țării, cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani.

Festivalul Internaţional al Viei şi Vinului Vrancea – Bachus reprezintă o oportunitate pentru producătorii autohtoni de a-şi expune şi promova produsele, precum şi pentru a dezbate probleme de interes comun privind viticultura.

Ultimul Festival Internaţional al Viei şi Vinului Bachus a avut loc în anul 2019, în perioada 3-6 octombrie. La vremea respectivă, Marian Oprişan, preşedintele instituţiei la acea vreme, a alocat 1,8 milioane de lei pentru sărbătoare, cei mai mulți bani fiind alocați pentru spectacole.