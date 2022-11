Un denunțător al primarului Craiovei a obținut în instanță desecretizarea unor documente

Un craiovean care a acuzat-o pe Lia Olguța Vasilescu că ar fi comis acte de corupție a cerut magistraților anularea dispoziției prin care unele informații de interes public erau blocate.

În urmă cu trei ani, craioveanul Petre Becheru a solicitat Primăriei Craiova mai multe documente referitoare la concesionarea unor terenuri ce aparțineau domeniului public. Suspiciunea era că oamenii de afaceri preluaseră suprafețele de teren la prețuri foarte mici și, mai mult, unii nici nu achitaseră către bugetul local sumele aferente concesionării.

Solicitarea lui Petre Becheru a fost, însă, respinsă de Direcția Juridică sub pretextul că ar exista o Dispoziție a primarului din 2011 (Dispoziția nr. 4309/22.02.2011) prin care se stipula că orice document care conține informații de interes public devine secret dacă este depus în copie de autoritate într-un dosar aflat pe rolul unei instanțe judecătorești.

Nemulțumit de răspuns, craioveanul s-a adresat Tribunalului București și a solicitat ca Primăria Craiova să fie obligată să-i furnizeze documentele de interes public.

„Am depus în copie Constituția României la dosar"

Inițial, Tribunalul București a respins cererea, dar Curtea de Apel București a trimis dosarul spre rejudecare. A fost momentul în care Petre Becheru a ales să depună în instanță Constituția României, în copie. Pe rețeaua sa de socializare, bărbatul a explicat de ce a recurs la acest gest cu ajutorul căruia, de altfel, a reușit să și câștige procesul:

„Cum am câștigat procesul? În 2019 am pierdut la Tribunalul București care a considerat că legea emisă de primarul Craiovei ar fi un compediu juridic, apoi Curtea de Apel București a constatat că primarul nu este Împăratul Justinian cel Mare, deci nu poate elabora compendii, și a dispus rejudecarea... Tribunalul București, în rejudecare, a anulat secretizarea automată documentelor depuse în dosarele de instanță. De ce? pentru că am depus în copie Constituția României la dosar și astfel aș fi făcut-o secretă în baza legii olguțienilor", a precizat Petre Becheru pe contul său de Facebook.

Petre Becherul este președintele unei asociații de proprietari din Craiova și a a ajuns în atenția opiniei publice după ce, în 2016, a acuzat-o la DNA pe Lia Olguța Vasilescu de acte de corupție. După ce Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, și-a petrecut o noapte după gratii și a stat aproape o săptămână în arest la domiciliu, a fost trimisă în judecată sub acuzațiile de luare de mită, folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și spălare de bani.

Ulterior, DNA a dispus clasarea acestui dosar, însă magistrații au decis repunerea cauzei pe rol după ce același Becheru a formulat plângere împotriva soluției procurorilor de netrimitere în judecată. Verdictul va fi dat anul viitor de magistrații de la Tribunalul Dolj.