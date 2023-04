Elevă neacceptată la simularea Evaluării Naționale dintr-o „eroare materială". „E inadmisibil ce s-a întâmplat!”

Două surori din Dolj, care au studiat în Italia până în 2019, au ajuns în situații dificile din cauză că secretara școlii a uitat să ducă la Inspectoratul Școlar actele prin care studiile făcute în Peninsulă le erau echivalate. „Eroarea materială" a ieșit la iveală după patru ani.

Când s-au reîntors în România, părinții au mers imediat la școala din Castranova și au făcut cerere pentru echivalarea studiilor.

„Am depus toate documentele solicitate de secretariatul unității de învățământ. Școala a analizat situația și a decis ca fata cea mare sa fie înscrisă în clasa a V-a, iar cea mică în clasa a II-a. Fetele au fost înregistrate la școală, au primit note în catalog, în toată această perioadă situația școlară a fost încheiată la finalul fiecărui an școlar. Nu a fost niciodată vorba că ar fi ceva în neregulă. Mai mult, în toți acești ani fetele au luat burse de merit. Nu-mi vine să cred ce se întâmplă", a declarat Marius Ciolan, tatăl elevelor.

Coșmarul familiei a început anul acesta, în luna februarie, exact înainte de Simularea Județeană pentru Evaluarea Națională.

„Pe data de 7 februarie am primit o adresă de la școală în care ni se comunică faptul că s-a întrunit Consiliul de Administrație și s-a luat hotărârea ca fetele să fie înscrise în clasele a IV-a, respectiv a VII-a până la finalizarea procedurii de echivalare. Așa am aflat că în toți acești ani fetele noastre au mers la școală fără să aibă studiile echivalate", a mai povestit tatăl elevelor.

Conducerea școlii recunoaște greșeala

Conducerea Școlii generale din Castranova recunoaște încurcătura creată și spune că încearcă acum să găsească o soluție.

„Din păcate, a avut loc această încurcătură în 2019, părinții au depus actele la secretariat, secretara a preluat actele, dar acestea ar fi trebuit înaintate Inspectoratului. Doamna secretară nu le-a depus la momentul respectiv. Apoi a venit pandemia și s-a ajuns unde s-a ajuns. Eu am verificat pentru că e an de evaluare națională și mi-am dat seama de eroare. Am cerut explicații și doamna secretară mi-a spus că documentele au ajuns la Inspectoratul Școlar Județean Dolj dar nu e nimic inregistrat. Este prima dată când ne confruntăm cu această situație", a declarat George Duță, directorul Școlii Castranova.

Secretara care pare să fie principalul vinovat al situației fără precedent nu-și mai amintește foarte bine ce a făcut în 2019.

„Cred că am depus actele la Inspectorat. Adică le-am depus, dar dânșii spun că nu le găsesc. Nu m-am gândit să iau număr de înregistrare, nu credeam că se va ajunge aici", a declarat Carmen Cismaru, secretarul Școlii Castranova.

„Cum să fiu repetentă? Eu am note foarte bune!"

Mama celor două eleve spune că nu știe ce să le explice fiicelor sale: "Sunt extrem de afectate. Cea mare nu concepe să repete clasa. Spune mereu... cum să fiu repetentă? Eu am note foarte bune!... Cea mică spune că ea nu mai are ce să învețe din clasa a IV-a pentru că știe tot. Le afectează că există riscul să se despartă de colegi. Este o perioadă foarte grea pentru ele", a declarat Venița Ciolan, mama celor două fete.

Familia elevelor și-a angajat un avocat pentru a putea apăra cât mai bine interesele fetelor.

„E inadmisibil ce s-a întâmplat. Am sesizat Ministerul Educației, Direcția pentru Protecția Copilului, nu este posibil ca dreptul la educație al acestor fete să fie încălcat. Noi sperăm să se găsească o soluție cât mai urgent pentru a evita o acțiune în justiție”, a declarat Mihaela Zarzăre, avocatul familiei Ciolan.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Dolj au menționat că nu au primit în 2019 niciun document de la secretariatul școlii legat de studiile celor două eleve.

„Am expus situația la minister, așteptăm să vedem ce decizie se va lua. Nu ne-am mai confruntat cu o astfel de situație”, au precizat reprezentanții ISJ Dolj.