Tragedia navei Sadu: moartea stupidă a 15 marinari în zona digului de nord al Portului Constanța

La 2 decembrie 1988, cargoul Sadu s-a scufundat în rada exterioară a Portului Constanța, după ce s-a izbit de stabilopozii digului. 15 marinari au murit sau au fost dați dispăruți.

Nava, construită în 1976 la Şantierul din Brăila, a plecat în dimineaţa zilei de 1 decembrie, cu un echipaj compus din 22 de membri, din portul Galaţi, cu destinaţia Constanţa, unde urma să intre în reperații.

Locul de ancorare a fost ales de comandantul navei, fără să fie comunicat Căpităniei Portului Constanţa, dar a fost consemnat în jurnalul de bord al navei, scriu Constantin Cumpănă, Corina Apostoleanu în volumul „Amintiri despre o flotă pierdută. Voiaje neterminate”.

Începând cu dimineaţa zilei de 2 decembrie 1988, starea vremii s-a înrăutăţit, ceea ce l-a determinat pe comandantul navei să solicite aprobarea schimbării punctului de ancorare.

La prânz, s-a constatat că poziţia navei s-a schimbat, fiind cu pupa apropiată la o distanţă de aproximativ 200 metri de digul de nord după mai multe manevre nereușite, la ora 13.15, nava s-a izbit de stabilopozii digului, abia acum fiind transmis primul mesaj de pericol.

Loviturile repetate şi violente cu digul au provocat şapte găuri de apă în magaziile de marfă şi compartimentul maşină ale navei, precum şi inundarea acestora. Nava s-a scufundat în intervalul în câteva ore, timp în care membrii echipajului, adunaţi pe puntea etalon, au făcut eforturi disperate să se salveze.

Pe măsură ce nava se scufunda, oamenii au sărit în apă, dar 11 au murit înecaţi sau izbiţi de stabilopozii digului, iar patru au fost daţi dispăruţi şi nu au mai fost găsiţi niciodată. Numai şapte marinari au reuşit să se salveze.

Cine au fost vinovații

Conform rezoluţiei Procuraturii Judeţene Constanţa - Secţia Maritimă şi Fluvială, după examinarea probelor administrate în timpul cercetărilor, s-a concluzionat că accidentul s-a produs din cauza organizării necorespunzătoare a serviciului de cart, lipsa de control din partea comandantului privind poziţia navei şi menţinerea punctului de ancoraj, lipsa de control a serviciilor de cart, neluarea măsurilor adecvate de punere a navei în siguranţă şi neluarea unor decizii clare şi precise din partea comandantului, nepregătirea motorului principal şi nemenţinerea acestuia în stare de funcţionare, în funcţie de condiţiile hidro-meteorologice, avizarea cu întârziere a situaţiei de pericol a navei şi solicitarea în ultimul moment a mijloacelor de salvare, când aceasta se lovea deja de stabilopozi.

Vinovaţi de producerea catastrofei au fost găsiţi Lucian-Sergiu Grigorescu - comandantul navei, Aurel Toma - şef-mecanic, şi Dănuţ-Petruş Rotaru - ofiţer de cart. Întrucât toţi aceştia au decedat în timpul catastrofei, s-a dispus încetarea urmăririi penale.

Lista morților

În tragedia navei Sadu, au murit 15 marinari: Sergiu-Lucian Grigorescu, 45 ani - comandant, Aurel Toma, 39 ani - şef-mecanic, Adrian Preda, 25 ani - şef-timonier, Vasile-Cristian Ceauşu, 26 ani - of. electrician, Pavel Şerban, 37 ani - lemnar bord, Laurenţiu Şeuleanu, 20 ani - marinar, Dănuţ-Traian Helici, 27 ani - ofiţer mecanic (dispărut), Iorgu-Sergiu State, 31 ani - ofiţer mecanic (dispărut), Nicola Marian, 22 ani - of. mecanic stagiar, Rotaru Dănuţ-Petruş, 32 ani - ofiţer maritim (dispărut), Nicolae Bocai, 33 ani - şef-mecanic (dispărut), Ştefan Gheorghiu, 40 ani - marinar, Marius Gîrbă, 24 ani - electrician bord, Negeatin Suliman, 30 ani - motorist, Nicola Vasile, 35 ani - bucătar.

Din această tragedie, nimeni n-a învățat nimic. Câțiva ani mai târziu, navele Paris şi You Xiu au avut aceeași soartă. În anul 1995, 54 de marinari au sfârşit după ce navele pe care se aflau, Paris, sub pavilion Malta, şi You Xiu, sub pavilion Hong Kong, s-au scufundat la mică distanţă de ţărm, în urma unei furtuni foarte puternice.