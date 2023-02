Platforma Confidas, vândută către Termene.ro. Afacerea a fost creată de un tânăr de 19 ani

Termene.ro anunță achiziția platformei Confidas, un proiect de debut specializat în generarea rapoartelor de credit pentru firme. Bazele Confidas au fost puse de antreprenorul constănțean Eduard Burghelia la vârsta de 19 ani.

Prin integrarea tehnologiei Confidas, Termene își consolidează poziția de inovator și lider al pieței și își întărește angajamentul de a livra cele mai bune soluții clienților săi.

„Strategia de creștere prin achiziții este complementară creșterii organice pe care am înregistrat-o în ultimii ani. În prezent, mai avem și alte discuții pentru preluarea unor companii inovatoare și suntem deschiși să investim în continuare în startup-uri și echipe care dezvoltă și furnizează soluții și servicii pentru companii”, a declarat Adrian Dragomir, fondator al companiei Termene.

Platforma Confidas este o soluție ce ajută peste 20.000 de antreprenori să facă afaceri cu încredere, bazate pe date, dar și să obțină finanțare pentru proiectele lor.

„Sunt convins că această tranzacție va veni cu avantaje pentru toate părțile, dar mai ales pentru clienții platformelor noastre. Am început Confidas când eram în primul an de facultate. Ne-am concentrat pe creșterea afacerii, iar acum este o soluție complexă, folosită inclusiv de corporații în procesele interne”, a declarat Eduard Burghelia, fondator Confidas.

Confidas, care a fost lansată în 2019, s-a remarcat prin parteneriatele de recomandare încheiate cu două bănci din România și prin faptul că a fost sursa de documentare pentru descoperirea unor fraude cu bani publici.

Startup-ul a primit investiții în valoare de 130.000 EUR din partea mai multor investitori, printre care V7 Capital și GapMinder. Tehnologia platformei a fost dezvoltată de Neo Vision Technologies, care va continua ca partener tehnic alături de echipa Termene.

Confidas, o afacere pornită la 19 ani

La 19 ani, Eduard Burghelia s-a mutat în Bucureşti pentru a urma cursurile unei facultăţi de business. Tot la aceeaşi vârstă a început să muncească la ideea sa de a crea o platformă online cu informaţii despre companii. Era în Amsterdam când s-a decis să facă primii paşi şi a început să trimită emailuri către firme de programare, pentru a vedea cât costă o astfel de soluţie.

„Am pornit singur la 19 ani. O jumătate de an am făcut doar cercetare. Confidas-ul este o ideea complexă de afacere, este o soluţie tehnologică complexă. La 19 ani aveam toate dezavantajele: lipsa de cunoştinţe tehnice, lipsa unei echipe şi lipsa banilor. Practic nu aveam nimic, decât o idee”, spune Eduard.

O idee pe care tânărul a desenat-o pe câteva coli A4 şi cu acestea a mers la peste 100 de oameni de afaceri, potenţiali clienţi, pentru a vedea ce părere au despre o astfel de soluţie online.

„Au fost unii care mi-au spus că nu este nevoie de aşa ceva, dar indiferent de aceste opinii trebuie să nu te opreşti şi să nu iei personal ceea ce ţi se spune. Din aceste răspunsuri trebuie să înveţi, să vezi ce e bun şi ce nu este bun”, crede Eduard.

