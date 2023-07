Noul logo al stațiunii Mamaia a supraviețuit doar o zi. Primăria Constanța renunță la el: „Nu am făcut încă nicio plată!”

„Stațiunea Mamaia nu poate avea un brand turistic similar cu un complex rezidențial din Spania!”, este explicația Organizației pentru Managementul Destinației Constanța Mamaia, privind renunțarea la noul logo.

Scandalul pe marginea noului logo al stațiunii Mamaia a izbucnit după ce în mediul online au apărut imagini cu logo-uri aproape identice celui lansat, vineri, de Primăria Constanța și pentru care firma care l-a creat urma să primească 80.000 de lei.

De exemplu, un resort de patru stele din Spania are un logo aproape identic, iar imaginea poate fi cumpărată pe site-urile de stock, acolo unde astfel de creații grafice pot fi cumpărate cu prețuri cuprinse între doi și 20 de dolari.

„Le mulțumim tuturor celor care au sesizat similitudinea”

„Renunțăm la logo-ul propus de agenție. Mamaia nu poate avea un brand turistic similar cu un complex rezidențial din Spania! În primul rând, le mulțumim tuturor celor care au sesizat similitudinea. Tocmai din acest motiv am comunicat public forma brandului. Valoarea logo-ului nu este de 16.000 de euro, ci de 800 de euro, aproximativ 5% din contract, se arată într-un comunicat de presă al OMD.

Potrivit aceleiași surse, restul fondurilor sunt alocate către alte produse și servicii.

„Brandul înseamnă mult mai mult decât exprimarea sa grafică. OMD nu a efectuat încă nicio plată din acest contract” se mai arată în comunicatul citat.

“Procesul de selecție al logo-ului a cuprins mai multe etape. Am vizualizat mai mult de nouă variante. Am ales una. Din păcate, nu am avut capacitatea necesară de a căuta în diverse surse dacă forma este originală sau nu. Am apelat la profesioniști tocmai din acest motiv. Reluăm procesul de selecție al logo-ului, păstrăm cromatica. Vom aproba această decizie în următoarea ședință AGA”, se menționează în același comunicat.