Noul logo al stațiunii Mamaia a stârnit un val de critici: „Pe asta ați dat 80.000 de lei?”

Primăria Constanța a făcut public astăzi, 14 iulie 2023, noul logo al stațiunii Mamaia, care, susțîn cei care îl critică pe Facebook seamănă izbitor cu cel al unui resort de patru stele dar și cu al unui centru acvatic.

Noul logo al „perlei litoralului românesc” a fost anunțat printr-o postare pe Facebook, a Primăriei Municipiului Constanța.

„Începând cu această vară, stațiunea Mamaia va fi reprezentată de o nouă identitate de brand. Proiectul include, pe lângă logo și slogan, care vor fi utilizate în mod oficial pentru a identifica destinația, o strategie de repoziționare în piață și o serie de acțiuni menite să îmbunătățească imaginea stațiunii. Inițiativa de creare și implementare a unei noi abordări în marketing și comunicare pentru Mamaia aparține Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța, o asociere constituită de autoritatea locală și patronatele din turism, pentru gestionarea activităților de promovare a stațiunii”, se arată în anunț.

Noul logo, conceput într-o estetică minimalistă, încorporează simboluri emblematice ale destinației, reinterpretate cu o abordare actuală. Culorile răsăritului de soare din mare au fost alese că reprezentative pentru imaginea stațiunii, astfel, noul brand va fi reprezentat printr-o îmbinare de oranj, galben, albastru marin și bleu. Sloganul asociat noii imagini a stațiunii „Unde distracția întâlnește marea", exprimă succint propunerea unică de valoare a brandului și urmărește să facă tranziția între reputația stațiunii că loc de distracție și oferta să reală, o destinație care oferă cadrul în care fiecare turist își poate trăi experiența personalizat”, se mai arată în postare.

Acest logo, conform e-licitații a fost realizat de o firma din Cluj și a costat 80 de mii de lei, bani publici.

Reacțiile nu au întârziat să apară.

„Ia uite, maică, ce logo minunat au găsit pentru stațiunea Mamaia. Deja îl fură resorturi de 5 stele! Nu aveți bani de niciunele, dar îi faceți cadou unde vrei și unde nu vrei! Mă apuc de scris, că cică am talent! V-ați prins, da? Altă achiziție cu dedicație!”, a scris pe Facebook Felicia Ovanesian, fost city manager al Constanței (funcție din care a demisionat în urmă cu câteva luni), atașând sub postare și o imagine cu un logo asemănător, al unui resort.

„Ce, nu face 80.000 de lei?! Haterilor! O poză cu mingea aia de volei din Outcast cred că mergea mai bine”: scrie și avocatul Emil Tatu.

Și pe pagină de Facebook a Primăriei Municipiului Constanța comentariile curg.

„E mai ieftin decât frunza Udrei” scrie un internaut.

„Care logo, că e furat”, postează un altul împreună cu un link către un logo asemănător.

Referitor la aceste acuzații, Primăria Muncipiului Constanța a remis următorul punct de vedere.

„Ca urmare a contractării serviciilor de identitate vizuală, manual de identitate vizuală, realizare siglă și manual de identitate vizuală, atribuite societățîi Blue Sky Advertising SRL, am stabilit un brief care să stea la baza proceselor de creație. Ca atare, ne-au fost prezentate, în prima etapă, nouă variante de vizualuri, niciunul dintre acestea nefiind validat pentru construirea brandului. În cea de-a două etapă am primit trei variante, în stiluri diferite, cea aleasă fiind și cea anunțată public astăzi, 14 iulie. Menționăm că, în conformitate cu informațiile furnizate de societatea Blue Sky Advertising SRL, deținem licență și drepturi de utilizare pentru toate elementele grafice prezentate. Acestea au fost achiziționate de pe o platformă de profil, fără criterii de exclusivitate, urmând că toate drepturile să fie transferate Organizației de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța. Totodată, subliniem faptul că acest element grafic a stat la baza construirii identității vizuale a OMD Mamaia-Constanța, urmând să fie declinat în scopul promovării stațiunii” se arată în comunicatul de presă.