Frumusețile Dobrogei, promovate de Charlie Ottley într-un documentar Netflix VIDEO

Jurnalistul britanic Charlie Ottley va lansa sezonul al doilea al Flavours of Romania, un documentar care prezintă frumusețea unor regiuni din România. Episodul al treilea va fi despre Dobrogea.

„Aceasta este Dobrogea”, se intitulează episodul al treilea din seria a doua a Flavours of Romania, documentarul realizat de Charlie Ottley pentru Netflix. Imaginile surprind frumuseți ale Deltei Dunării și Mării Negre (Video jos), fragmente din viața oamenilor, specificul gastronomic local și multe altele.

Jurnalistul Charlie Ottley este cunoscut în România pentru documentarele sale „Wild Carpathia”, „Flavors of Romania” „Wild Danube”, care promovează pe plan internaţional frumuseţile naturale şi culinare ale României.

Seria a doua a Flavours of Romania va cuprinde nouă episoade filmate în diferite regiuni ale țării. Ele vor fi disponibile începând cu anul 2023.

„Flavours of Romania" ne aduce în noul sezon vizite în marile regiuni istorice ale ţării, surprinzând spiritul României, cu noi povesti şi aventuri. Primul sezon a devenit una dintre cele mai urmărite producţii Netflix în scurtă vreme, acest serial documentar ridicând şi promovând profilul turistic al României.

Pentru acest nou sezon, Charlie Ottley străbate țara din Delta Dunării până în Maramureş şi de la graniţa cu Ucraina până la Porţile de Fier. Charlie va întâlni în cursul aventurilor sale bucătari celebri, istorici, povestitori, muzicieni, personalităţi şi ecologişti. Se lasă cu drumuri de pământ, trasee grele, păduri întunecate şi condiţii dificile, iar documentaristul se deplasează în România cu o motocicletă.

Wild Danube

După un an de filmări în Delta Dunării, celebrul producător de televiziune Charlie Ottley a realizat documentarul „Wild Danube“, cu o durată de 90 de minute, care a fost difuzat în 1 Decembrie 2021, de Ziua Naţională a României.

Charlie Ottley a arătat lumii întregi o deltă necosmetizată, cu bune şi cu rele, cu lumini şi umbre. Ghid în lumea deltei i-au fost Cătălin Ţibuleac, fost guvernator al rezervaţiei, în prezent preşedintele Asociaţiei de Management al Destinaţiei Delta Dunării, şi echipa sa.

„Totul a început în luna decembrie a anului trecut, când Charlie ne-a contactat, ne-a vorbit despre proiect şi ne-a întrebat cum putem să-l ajutăm. Am fost onoraţi, însă ajutorul dat a fost nesemnificativ în amploarea proiectului, dar determinant în derularea acestuia“, îşi aminteşte fostul guvernator.

Aşa a început aventura în Delta Dunării: „Am răzbit prin viscolul din ianuarie şi februarie, când ne-au îngheţat maşinile şi a fost nevoie să le scoatem cu tractorul din nămeţi, apoi în primăvară am admirat cum renaşte natura, am sărbătorit împreună Paştele. Am simţit împreună presiunea turistică din vară şi ne-am bucurat de culorile toamnei“, povesteşte Ţibuleac.

În călătoria sa prin Delta Dunării, Charlie Ottley a cutreierat pe apă şi pe uscat punând piciorul în cele mai frumoase destinaţii ale Deltei: Jurilovca, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Sulina, Crişan, Mila 23, Caraorman, Letea, Sfiştofca şi Enisala.