Valentin Marcoci sau „Omul cu branhii”, constănțeanul care postează imagini incredibile cu fauna Mării Negre, a postat o filmare spectaculoasă cu un exemplar de rhizostoma pulmo, cea mai mare meduză care poate fi întâlnită la noi în țară. Cât de periculoasă este această meduză.

Superba meduză surprinsă în filmarea spectaculoasă postată de Valentin Marcoci, un freediver din Constanța, pasionat de scufundări și explorări subacvatice în Marea Neagră, poate fi întâlnită pe scară largă în Oceanul Atlantic, estul Mediteranei, dar și în marea noastră.

Rhizostoma pulmo nu este numai cea mai mare meduză din Marea Neagră, având formă de clopot cu diametrul de 20-30 cm și 16 lobi marginali, respectiv opt organe de simț complexe, dar este și cea mai spectaculoasă.

Un exemplar adult poate avea lungimea axială de 50-60 de centimetri. Tentaculele franjurate pe margini și coloritul alb-transparent, cu tente de albastru fac din meduză un animal spectaculos de urmărit, deplasarea părând un adevărat dans elegant.

În ultima vreme, astfel de meduze au apărut din ce în ce mai des pe litoralul românesc, iar faptul că înțeapă, le fac nu foarte populare pentru turiști.

„Prezența meduzelor la mal se datorează temperaturilor ridicate ale apei mării pe perioada verii și la începutul toamnei, curenților marini și furtunilor, fiind vorba de un fenomen natural. Odată ajunse în zona de mal, numeroase exemplare mor și astfel se explică eșuările masive. Aceste meduze nu sunt periculoase pentru oameni, numai în cazul persoanelor sensibile, prin contactul cu pielea, pot apărea iritații, care dispar într-un timp scurt", a explicat dr. Adrian Filimon, reprezentant al INCDM "Grigore Antipa".

„E plină marea de aceste meduze”

Filmarea spectaculoasă postată de „Omul cu branhii”, joi, pe pagina sa de Facebook a atras mai bine de o sută de comentarii din partea fanilor săi. ,

„Este plină marea de aceste meduze . Atenție mare! Cele cu mov sunt periculoase. Dacă vă ating mai multe nu este ok. Încercați mereu să le evitați și dacă înotați să nu intrați într-un banc. Tentaculele au milioane de țepi otrăvitori care rămân în piele și își varsă veninul. În caz de contact trebuie să îndepărtați țepii răzuind pielea cu un card de tip Metro, Auchan, ... de mai multe ori și să spălați zona. Eventual mergeți la farmacie și luați ceva . Chiar nu este de glumă daca vă "înțeapă" mai multe- începe să vă amorțească zona”, a susținut unul dintre fanii lui Vlad.

Robert a susținut că s-a întâlnit cu o astfel de meduză: „în timp ce înotăm am dat cu brațul. 2 zile am simțit locul unde am avut contact cu ea”.

„E mare și superbă, e regina meduzelor, ce întâlnire ați avut...e o balerină în apa...nu v-a fost frica de ea? Știu că ustura dacă vă atinge”, a întrbat Mihaela.

Omul cu branhii a susținut că a întâlnit foarte multe astfel de meduze: „nu aș mai intra în apă dacă mi-ar fi frica de ele. Mă mai urzică din când în când pe față, pentru că doar fața este expusă în rest sunt acoperit. Dar m-am obișnuit”.

„Pe litoralul românesc sunt mereu aduse la mal. Uneori nici nu se putea intra de loc în apă. Și datorită lor nu îmi place la noi la mare. Mai la sud, la bulgari, nu am văzut niciodată și am petrecut mult timp acolo. La greci nu am văzut”, a susținut Crăița.

Cine este Omul cu branhii

Valentin Marcoci (43 de ani) este pasionat de freediving, adică scufundări fără oxigen suplimentar.

Pe pagina sa de YouTube – Omul cu branhii – el postrează imagini subacvatice superbe cu fauna din Marea Neagră. Clipurile sale video au zeci de mii de vizionări.

A petrecut sute și sute de ore sub apă, în Marea Neagră, unde a suprins cele mai interesante scene subacvatice.

Cel mai mult i-a plăcut întâlnirea cu delfinii din Marea Neagră. „Ei nu stau lângă tine dacă ești în apă. Sunt curioși să vadă barca. Sunt mari, imenși. Oricât ai fi de viteaz, tot se ridică părul pe tine în prezența lor”, a povestit el la o emisiune de la o televiziune locală.

O parte din imaginile pe care le-a suprins au fost incluse în proiecte documentare importante, cum ar fi „România Sălbatică”.

Imaginile sale au deschis ochii multora privind biodiversitatea surprinzătoare a Mării Negre, dezvăluind un univers subacvatic necunoscut.

„Oamenii nu știu că Marea Neagră e și frumoasă. A rămas mitul că Marea Neagră e neagră” – spune Omul cu branhii ori de câte ori cei care-l urmăresc se minunează de imaginile superbe pe care pe postează.