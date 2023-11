Cadoul făcut de Charlie Ottley dobrogenilor. Se împlinesc 145 de ani de când ținutul s-a unit cu România VIDEO

De Ziua Dobrogei, Charlie Ottley va povesti despre frumoasă călătorie gastronomică, culturală şi istorică prin autenticul dobrogean și despre fascinația pe care a exercitat-o asupra sa mereu surprinzătorul ținut dintre Dunăre și mare.

La 14 noiembrie 2023, începând cu ora 17.00, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, va avea loc proiecția documentarul „FLAVOURS OF ROMANIA-DOBROGEA“.

Charlie Ottley, jurnalistul britanic îndrăgostit iremediabil de meleagurile românești, va povesti despre frumoasă călătorie gastronomică, culturală şi istorică prin autenticul dobrogean și despre fascinația pe care a exercitat-o asupra sa mereu surprinzătoarea Dobroge.

Comunitatea britanică din Kustenge

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează marți, 14 noiembrie, la ora 12.00, în Sala Vasile Canarache, vernisajul expoziției foto-documentare Comunitatea britanică din Kustendjie (1857-1882) - Portrete din trecut (The British Community of Kustendjie (1857-1882) - Portraits from the Past).

În anul 1857, la doar un an după încheierea Războiului Crimeii, consorțiul britanic Danube & Black Sea Railway and Kustendie Harbour Limited (DBSR) a obținut de la Imperiul Otoman concesiunea construirii căii ferate Kustendjie (Constanța - Tchernavoda (Cernavoda), precum și pe cea a portului Kustendjie. Acest contract a condus la crearea în mica așezare din Dobrogea a unei "colonii", a unei comunități britanice. Inginerii, specialiștii, muncitorii sau medicii din Regatul Unit s-au stabilit aici împreună cu familiile lor, locuind în case trainice din piatră, ridicate pe coasta dinspre portul orașului. Această comunitate s-a închegat la scurt timp după semnarea celor două concesiuni și a locuit la Kustendjie până în anul 1882, când statul român a răscumpărat de la DBSR, proprietățile și activele mobile.

Existența comunității britanice la Kustendjie a contribuit mult la dezvoltarea urbei, care dintr-o mică așezare de păstori musulmani a devenit, într-un timp scurt, un oraș modern, cu peste 5000 de locuitori de diverse etnii, și cu o intensă viață economică. Perioada 1857-1882 poate fi considerată o primă etapă din istoria modernă a orașului Constanța, premergătoare instaurării administrației românești în Dobrogea, de la 14 noiembrie 1878.

Ziua Dobrogei, serbată și în Parlament

ZIUA de Constanța, Info Sud-Est și Heritage Constanta organizează Expoziția „Dobrogea 145”, în perioada 14-22 noiembrie 2023, la Palatul Parlamentului, pentru a marca 145 de ani de la intrarea Dobrogei între granițele românești.

Vernisajul are loc marți, 14 noiembrie, ora 14:00, la Palatul Parlamentului (Camera Deputaților, intrare din Strada Izvor nr. 2-4, intrarea S1, nivel P1, în fața Sălii de Plen).

Expoziția cuprinde două secțiuni, referitoare la Palatul Reginei Maria din stațiunea Mamaia și la cetățile dobrogene, și prezentarea volumului „Dobrogea 145 - De la grecii din Milet la generația millenials”.

Expoziția este organizată de două publicații locale cu experiență și tradiție în monitorizarea patrimoniului cultural și istoric al Dobrogei și în campanii de mediatizare a monumentelor istorice aflate în pericol.

Evenimentul este organizat sub forma unui manifest menit să atragă atenția autorităților locale și centrale asupra patrimoniului cultural și a nevoii de conservare și reabilitare a acestuia, în contextul în care, în ultima perioadă, crizele profunde cu care s-a confruntat societatea românească au făcut să fie abătută atenția de la importanța protejării memoriei locurilor în care trăim.

În ultimele trei decenii, patrimoniul cultural și istoric al Constanței a fost vitregit din cauza intereselor imobiliare din zonă, la fel cum s-a întâmplat și în București, dar și în multe alte județe din țară.

Pe de altă parte, arheologia rămâne „cenușăreasa” ramurilor de studiu ale istoriei, din punct de vedere al finanțărilor, deși, la mii de ani distanță, are încă atâtea să ne spună.

„Fie că am adus împreună autorități, personalități dobrogene și societatea civilă, fie că a fost vorba de prima bibliotecă digitală a celor mai importante documente despre istoria Dobrogei, fie că am lansat volume reper pentru locurile dobrogene, ori că organizăm acest eveniment în care vrem să ducem Dobrogea în atenția autorităților centrale, de fiecare dată am lăsat moștenire generațiilor viitoare memoria locurilor natale și a oamenilor care au trecut pe-aici”, spune Claudia Tanislav, manager ZIUA de Constanța.

Info Sud-Est (www.info-sud-est.ro) desfășoară de peste 10 ani campanii media de monitorizare și protejare a patrimoniului cultural dobrogean: „Printre altele, Info Sud-Est a creat Heritage Constanta (www.heritageconstanta.com), prima arhivă digitală a monumentelor istorice din județul Constanța, a oprit demolarea Sinagogii din Constanța și a reușit să aducă înapoi în patrimoniul statului român Palatul Reginei Maria din Mamaia (construit cu câțiva ani înainte ca Regina să descopere Balcicul), monument vândut ilegal în urmă cu 20 de ani și care se află într-un stadiu avansat de degradare”, a declarat Andreea Pavel, redactor-șef Info Sud-Est.

Unirea Dobrogei cu România a avut loc în urma războiului de independenţă din 1877-1878 şi consfinţită prin Tratatul de la Berlin din 13 iulie 1878. Timp de patru secole, Dobrogea a fost sub stăpânire otomană şi s-a numit Kustenge.

În data de 14 noiembrie, Regele Carol I adresa următoarea proclamaţie către dobrogeni:

„Locuitori de orice naţionalitate şi religie, Dobrogea – vechea posesiune a lui Mircea cel Bătrân – de astăzi face parte din România.

Voi de acum atârnaţi de un Stat unde nu voinţa arbitrară, ci numai legea dezbătută şi încuviinţată de naţiune hotărăşte şi ocârmuieşte.

Cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale omenirii: viaţa, onoarea şi proprietatea sunt puse sub scutul unei Constituţii pe care ne-o râvnesc multe ţări străine.

Religiunea voastră, familia voastră, pragul casei voastre vor fi apărate de legile noastre şi nimeni nu le va putea lovi, fără a-şi primi legitima pedeapsă…

Armata română, care intră în Dobrogea, nu are altă chemare decât a menţine ordinea şi, model de disciplină, de a ocroti paşnica voastră vieţuire.

Salutaţi dar cu iubire drapelul român, care va fi pentru voi drapelul libertăţii, drapelul dreptăţii şi al păcii.

În curând provincia voastră, pe cale constituţională, va primi o organizaţie definitivă, care va ţine seama de trebuinţele şi moravurile voastre, care va aşeza pe temelii statornicite poziţia voastră cetăţenească.

Iubiţi ţara la a cărei soartă este lipită de acum şi soarta voastră.”