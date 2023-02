Vacanțele în Austria stârnesc în continuare contre dure de internet. „Ne privesc că pe ultimii sclavi. Rușine!”

O clujeancă a postat pe un grup de călătorii impresiile dintr-o vacanță la schi în Austria, în ianuarie. Mai mulți membri ai grupului au blamat-o că nu a luat în considerare faptul că Austria ne-a blocat aderarea la Schengen.

„Maaaamiiii, schiul e sportul meu preferaaaaat! Așa am încheiat cele câteva zile petrecute pe pârtie în Austria la început de ianuarie, ceea ce mi-a confirmat că am ales bine destinația: domeniul schiabil Stuhleck. Găsiți în articol toate detaliile pentru care recomand cu căldură zona, și mai ales instructorul care a lucrat cu Eric. E alegerea ideală pentru o vacanță în care să învețe copiii să schieze sau să își perfecționeze stilul. Valabil și pentru adulții de nivel începător”, a scris, pe un grup de Facebook (Am fost acolo), specializat pe călătorii, clujeanca Alina, care a fost în ianuarie la schi în Austria.

Mai mulți membri ai grupului au criticat-o pentru faptul că și-a cheltuit banii în Austria. Alții au susținut că nu are legătură decizia politicienilor austrieci cu operatorii de turism din Austria.

„Gata, s-a uitat că în decembrie Austria ne-a interzis efectiv dreptul la libera trecere în Schengen pe motiv că le trimitem noi imigranți din Siria, când țoață lumea știe că drumul lor e Grecia-Șerbia-Croația. Am uitat cum ne privesc că pe ultimii sclavi și totuși noi alegem să ne cheltuim banii la ei. Rușine să vă fie”, a scris Viorel.

Cui facem rău dacă nu mergem în Austria?

Alina i-a răspuns: „Nu am uitat deloc. N-are rost să explic că o vacanță de genul se rezervă cu ceva timp înainte (în cazul de față la final de noiembrie pentru începutul lui ianuarie). Vă întreb doar cui vi se pare că facem rău dacă nu mergem în Austria? Personal, nu cred că statului sau politicienilor le pasă sau că îi afectează cu ceva la nivel macro. Singurii cărora le putem face rău cu un astfel de boicot sunt cei care au afaceri în turism acolo”.

Ea a precizat că a avut cazare și masă la pensiunea unor români stabiliți în Austria de câțiva ani, iar instructorul de schi e tot român.

Laura a susținut punctul de vedere al lui Viorel: „Corect! Trădători!”

Alexandra i-a recomandat Alinei, cea care a făcut postarea, să dea și informații privind costurile.

„E vb de demnitate! Nu de costuri! Dacă înțelegeți!”, a scris Laura. Irina a intervenit arătând că fiecare își face concediul unde dorește. „Doamne ferește ce comentarii! Vă reamintesc că multe concedii pe care le facem noi în România, alții nici nu visează la ele din paturile mai sărace. Fiecare merge unde vrea și îl tine buzunarul, și în loc să mulțumim că ne împărtășește și poate ne dă idei, noi aruncăm cu noroi. Tipic românesc”, a comentat Irina.

Viorel a revenit argumentând că sunt domenii schiabile bune și în Bulgaria, Italia și chiar în România.

Alina a răspuns că din Cluj ajungi mult mai greu în Bulgaria sau în Italia, iar în România nu erau parții deschise atunci, în prima jumătate a lui ianuarie. „La Stuhleck aveam o recomandare pentru un instructor de schi român stabilit în zonă și mă bucur că am mers acolo, întrucât mi-a plăcut foarte mult cum a interacționat cu copilul și rezultatele obținute. Personal îmi place mult mai mult în Italia, dar nu despre asta a fost vorba”, a explicat Alina.

Viorel a încheiat despre costurile faptului că nu am intrat în spțaiul Schengen. „Dvs vă gândiți doar la faptul că vă face un control în plus la pașaport când ieșiți și când intrați, nu? Dar Tirurile cu marfă care stau cu orele în vama la unguri pe timpul și banii cui stau? pe timpul dvs. În loc de 8 sau 10 ore ca marfa să ajungă în România, timpii cresc la 14-16 ore, timp pe care îl plătim noi în toate costurile, alimente, industria auto etc. Da, putem să boicotam Austria cât de mult putem, că ne ajută pe noi.”