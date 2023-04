Român înrolat în trupele Ucrainei: „Știam 100% că Moldova este un obiectiv al Rusiei“

Un tânăr din Cluj s-a inrolat în legiunea străină care luptă pe frontul din estul Ucrainei. Românul și colegii săi se antrenează intens și așteaptă doar ordinul de luptă.

Într-un poligon de trageri din Ucraina, un grup de soldați profesioniști din legiunea străină se antrenează pentru contraofensiva anunțată încă de la începutul anului, iar printre ei se află și un tânăr din Cluj, sosit ca voluntar pentru a lupta aici, scrie Antena 3.

În următoarele săptămâni, este de așteptat ca tânărul român să ajungă pe front, pe teatrele de luptă din Herson, Crimeea, Donbas sau Zaporojie. Iar unii dintre ei ar putea ajunge chiar la Bahmut.

El a explicat și motivele pentru care a decis să lupte pentru Ucraina. La început, el s-a temut că războiul va depăși granițele Ucrainei și că Moldova va fi următoarea victimă a Rusiei.

„Întrebarea era de ce am decis să vin aici, să mă înrolez în armata ucraineană? La început aveam impresia că războiul ăsta o să se extindă mult peste granițele Ucrainei.

Știam 100% că Moldova este un obiectiv al Rusiei. Destabilizarea ei, cine știe, poate chiar și invadare! Asta e una! După Moldova, avem o graniță cu ei și nu ne-am fi permis, că am văzut ce se întâmplă când ai o graniță directă cu ei și ei jură că n-o să vină!

Și în al doilea rând, știu să fac ce fac, sunt antrenat, simt că pot să ajut, vreau să ajut și nu am putut să stau nepăsător la suferințele populației civile, copii, femei, am și eu familie, am copii și cam ăsta e răspunsul!”, spune soldatul.

Autoritățile române susțin că nu au trimis militari să lupte în Ucraina, însă asta nu înseamnă că pe front nu luptă deja români. Diferența este că aceștia au plecat, asemenea tânărului din Cluj, ca voluntari.

Pe de altă parte, încă de la începutul războiului, Ucraina a anunțat solde generoase pentru străinii care veneau să lupte ca mercenari de partea sa. Pentru ca cineva să fie admis în aceste trupe, criteriile erau riguroase. Asta înseamnă că toți cei admiși ar trebui să aibă experiențe pe câmpul de lupte, iar mulți dintre ei sunt americani și europeni care au luptat în Afghanistan, Irak sau în diverse țări din Africa.