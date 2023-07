Casă SF din Cluj, virală pe internet. „Am crezut că am văzut multe, dar nivelul unora este inimaginabil”

Un clujean speriat de facturile uriașe la energie și-a „tapițat” casa cu panouri fotovoltaice, pe care le-a montat inclusiv pe pereții laterali, deși acolo razele soarelui ajung mai greu.

O casă situată pe strada Maramureșului din Cluj are pereții laterali acoperiși de panouri fotovoltaice și arată ca dintr-un film SF. Imaginile au fost surprinse de un trecător și au devenit virale în presa locală.

„Am crezut că am văzut multe, dar nivelul unora este... inimaginabil. Casa asta „verde" este în Cluj (Napoca). Nu am mai văzut panouri fotovoltaice care să tapeteze pereții, dar ca să aveți tabloul complet, dispunerea "out-of-the-box", inclusiv streașina fotovoltaică ce umbrește peretele fotovoltaic nu e tot: fațada este spre Nord, deci un perete este spre Est și unul spre... Vest (aka „apus” pe românește). Nu am văzut spatele, dacă e, la rândul său, tapetat”, a scris clujeanul, potrivit Știri de Cluj.

Mai departe, el trece la ironii și spune că, probabil, proprietarul a găsit panourile la gunoi sau că l-au costat mai ieftin decât o refațadizare cu vopsea obișnuită. „O să ziceți, OK, dacă asta a fost boala lui... sau, așa cum am crezut eu, că o fi găsit fotovoltaicele la gunoi și a fost mai ieftină refațadizarea decât cu lavabilă. Well, țineți-vă bine: chestia asta halucinantă a beneficiat de finanțare nerambursabilă în valoare de 100.000 Euro prin imensul și genialul program „Electric-Up" al Guvernului de cretini care conduce această țară. Bai, frate…”, a transmis un clujean pe o rețea de socializare.

Sursa citată mai amintește cătatul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a inițiat în luna septembrie 2020 un program de sprijin acordat IMM-urilor și companiilor din domeniul HORECA, ce poartă denumirea de „Electric Up”. Aceste companii pot accesa o finanțare nerambursabilă de până la 100.000 de euro, pentru achiziția și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp, la pachet cu cel puțin o stație de încărcare pentru vehicule electrice cu o putere de 22 kW.