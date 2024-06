Alegeri locale și alegeri europarlamentare 2024. Emil Boc, primele declarații după ce a votat la Cluj

Alegeri locale 2024: Primarul Clujului, Emil Boc, a votat, duminică 9 iunie, la secția de votare nr. 49 de la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca.

Însoțit de soția sa, Oana, dar și de alți membri importanți ai Partidului Național Liberal din Cluj, edilul a ajuns la secția de votare cu numărul 49 în jurul orei 10:00. Este vorba despre o secție de votare aflată la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu, în cartierul Zorilor, nu foarte departe de blocul în care locuiește Emil Boc.

„E o zi importantă și pentru Cluj, dar și pentru România, la fel și pentru Europa. Am votat astfel încât, în continuare, lucrurile bune să se adune la Cluj. Am votat pentru un oraș ca afară, iar Clujul este pe cale să fie un oraș ca afară, să și-l dorească românii în continuare. Am votat pentru echipa care a adus Clujul la acest nivel”, și-a început Boc scurta declarație tradițională, imediat după ce a votat.

„Am votat pentru o Românie în Europa și pentru o Europă puternică, care să ne ofere siguranță. Sunt peste un milon de tineri care au dreptul să voteze pentru prima dată. Nu stați acasă. Tineri ca voi, în Ucraina, au trebuit să schimbe calculatorul cu Kalsnikovul. Vă rog să faceți tot ce ține de voi, apărați lucrurile câștigate", a adăugat Emil Boc.

Prezență scăzută la vot în Cluj

În judeţul Cluj ar urma să voteze tepretic peste 615.000 de oameni, care sunt așteptați la urne pentru a-și exprima preferințele pentru alegerile locale şi europarlamentare. Totuși, până la ora 10:30, Clujul era unul dintre județele cu cea mai scăzută medie de prezență la vot. Doar 53.442 de clujeni, adică 8,67% dintre cei cu drept de vot își exercitaseră acest drept până la ora 10:34, conform ultimelor date făcute publice de Autoritatea Electorală Permanentă.

Programul secțiilor de votare pe 9 iunie, la alegerile locale si europarlamentare 2024, a început la ora 7:00 și se încheie la ora 22:00. Totuși, programul se poate prelungi până la ora 23:59, dacă preşedintele secţiei de votare observă că în interiorul secţiei de votare sau în imediata apropiere a secţiei de votare mai sunt oameni la rând care nu au reușit să voteze, după aceste două ore sistemul electronic de înregistrare la vot se închide automat.

Așa cum se întâmplă de fiecare dată, deja la primele ore au apărut o serie de probleme. În contextul organizării alegerilor locale și europarlamentare, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis duminică, 9 iunie, că mai bine de 42.000 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și angajați de la alte structuri sunt mobilizați la nivelul întregii țări pentru protecția secțiilor de vot.

„În ultimele 24 de ore, au fost primite 665 de sesizări de incidente electorale, 14% fiind în curs de verificare”, arată MAI. Detalii aici.