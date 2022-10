VIDEO Stresul combătut prin echitația de agrement. Locul în care copiii sunt învățați să călărească

Un centru de echitație se numără printre cele mai îndrăgite atracții turistice din apropierea municipiului Buzău. Aici, copiii și tinerii vin să deprindă tainele călăriei și să aibă parte de relaxare.

Centrul de călărie este în localitatea Cândești, la zece kilometri distanță de orașul Buzău.

Aici, indiferent de vârstă, cei curioși pot învăța să călărească de la Bogdan Găbăroi, un instructor cu multă experiență. Copiii sunt cei mai fideli clienți. Sebastian are 13 ani și călărește de mai bine de un an. Primele cursuri, își amintește el, au fost despre siguranța călărețului.

„Echipamentul este compus din cască, protecție de spate și jambiere. Îmi place foarte mult să călăresc. Simt că mă descopăr aici și de aceea vin de câte ori am timp. Nu am un program stabilit, dar pur și simplu simt când am nevoie să călăresc”, spune Sebastian.

Maria este una dintre cele mai mici cursante ale lui Bogdan Găbăroi. S-a îndrăgostit de calul Mișu încă din prima sa vizită la centrul de echitație, iar de atunci s-a lăsat din ce în ce mai cucerită de noua sa activitate.

„Mama ei a descoperit colțul acesta de călărie și din momentul în care s-a suit pe cal vreau să vă spun că s-a simțit extraordinar. Nu o mai despart de cal. Sâmbăta, duminica, fie ploaie, fie vânt, noi suntem la călărie”, spune Adrian Iovan, bunicul Mariei.

La cursurile de echitație este și Alexandra, o adolescentă care a descoperit prin această activitate o modalitate inedită pentru a scăpa de stres. De fapt, spune tânăra, elevă la un liceu din Buzău, echitația este pentru ea mai mult decât o activitate menită să o relaxeze.

„Vin aici ca să mă detașez de tot ce înseamnă site-uri de socializare, calculator, telefon. Practic, e refugiul meu când mă simt sufocată. Îmi primul rând, îmi dă o stare bună, plimbându-mă prin natură, aer liber. Apoi, sportul îmi modelează mintea și corpul”, mărturisește Alexandra.

Costurile din oferta centrului de echitație sunt cuprinse între 150 și 200 de lei, în funcție de traseu. Pentru copii, este recomandată o plimbare de minimum o jumătate de oră. În schimb, cei experimentați, pot petrece și peste două ore pe cal, admirând frumusețile zonei.

„Este o activitate foarte, foarte necesară atât pentru sănătatea lor fizică, cât și psihică. Echitația îți dezvoltă personalitatea. Să controlezi un cal nu e deloc ușor. Îi învață să fie autoritari, le crește foarte mult încrederea de sine”, declară Bogdan Găbăroi, instructor de călărie.

După ce ședința de echitație se termină, turiștii pot vizita Vulcanii Noroioși sau stațiunea Sărata Monteoru. De asemenea, pot rămâne la pensiunea de lângă centrul de echitație, unde le sunt pregătite o mulțime de surprize.