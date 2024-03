Răsaduri de stevia, „zahărul verde”, vândute de o unitate de cercetare din România. Cum a fost aclimatizată aici planta exotică

O plantă extrem de valoroasă din punct de vedere alimentar şi medicinal, introdusă în studiu pentru aclimatizare la comanda lui Nicolae Ceauşescu, este gata să ajungă în grădinile din România. Este vorba despre Stevia rebaudiana, o plantă din care se obţine un îndulcitor de câteva sute de ori mai puternic decât zahărul.

Originară din America de Sud, stevia a fost folosită mult timp ca îndulcitor şi plantă medicinală în multe culturi ale lumii. În Brazilia şi Paraguay, este folosită de sute de ani pentru îndulcirea mâncărilor şi pentru tratarea arsurilor şi a altor probleme stomacale. A devenit populară pe tot globul abia în ultimele decenii.

În anii ’80, stevia a intrat şi în atenţia specialiștilor de la Stațiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău. Studiile ar fi început ca tematică de partid impusă de la nivel central, după ce Nicolae Ceauşescu se îmbolnăvise de diabet.

Cei din jurul său încercau să găsească îndulcitori naturali care să nu afecteze diabetul. Au fost luate atunci în studiu mai multe plante, între care topinamburul şi stevia, demers ştiinţific stopat la începutul anilor ’90, imediat după Revoluţie. „Experimentala” din Buzău a reluat cercetările câţiva ani mai târziu.

„Stevia rebaudiana care a fost studiată de una dintre colegele noastre în cadrul unei teze de doctorat beneficiază de o tehnologie optimizată, care a rezolvat una dintre problemele majore, pentru că germinaţia ei nu se ridica la mai mult de 30 la sută în mod normal. Am ajuns undeva la peste 70 la sută cu germinaţia la această specie şi producem răsaduri care pot fi achiziţionate”, declară directorul SCDL Buzău, Floarea Burnichi.

Unitatea buzoiană de cercetare a început să vândă răsaduri, printre noutăţile din acest an regăsindu-se și Stevia rebaudiana. Această plantă are o putere de îndulcire de până la 300 de ori mai mare decât zahărul din sfeclă sau trestie.

„Este importantă pentru că este înlocuitor al zahărului, de 300 de ori mai dulce decât zahărul şi poate fi utilizată de persoanele care au probleme cu glicemia. Ţine sub control inclusiv colesterolul, poate fi utilizată în alimentaţia zilnică, se poate cultiva şi în ghiveci, rezistă inclusiv afară, dacă temperaturile nu scad sub 6 grade. Ne-am gândit să producem deocamdată 2.000 de fire pentru că este mai puţin cunoscută", precizează sursa citată”, mai spune Floarea Burnichi.

Stevia este o plantă de câteva sute de ori mai dulce decât zaharul. Responsabili de gustul foarte dulce sunt doi compuşi: stevioside şi rebaudioside A. Este apreciată pentru că nu are calorii, nu are carbohidraţi şi are indice glicemic zero. Este considerat un ingredient minunat pentru cei cu regim alimentar strict din pricina problemelor de sănătate.