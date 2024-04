Primarul și viceprimarul unei comune, reținuți pentru infracțiuni care au dus la poluarea masivă a localității VIDEO

Primarul comunei Cochirleanca din Buzău, Nicolae Stancu, viceprimarul Enache Dumitru și un salariat al Primăriei Cochirleanca au fost reținuți pentru 24 de ore, într-un caz ce vizează gestionarea defectuoasă a deșeurilor și a apelor uzate din comună.

Echipaje ale IPJ Buzău au descins la Primăria Cochirleanca după ce Garda de Mediu din Buzău a trimis mai multe rapoarte în urma controalelor făcute în zonă. Primarului Nicolae Stancu i-a fost percheziționat inclusiv autoturismul.

În imaginile puse la dispoziția anchetatorilor de Garda de Mediu se văd cantități uriașe de deșeuri depozitate la marginea localități, chiar grămezi de oase, dar și un utilaj care îngroapă deșeuri.

Sătenii din Cochirleanca susțin că în ultimii doi ani tone de de gunoaie au fost incendiate pe câmp de angajați ai primăriei. „Seara dau foc grămezilor de gunoi. Până dimineața e nor de fum în toată parte asta de sat”, spune un localnic.

Primarul și viceprimarul comunei Cochirleanca, precum şi angajaţii mai multor societăţi subordonate Primăriei, au fost ridicaţi de poliţişti în urma unor percheziţii şi duşi la audieri.

„Ar fi rezultat cantități considerabile de deșeuri. Pentru eliminarea acestora, reprezentanții unității administrativ teritoriale ar fi procedat la incendiere și îngropare”, declară Ane Mari Vrapciu, purtător de cuvânt IPJ Buzău.

Potrivit anchetatorilor, pe lângă îngroparea și incinerarea gunoaielor, primarul ar fi dat în folosință și o stație de epurare neconformă, care nu avea autorizațiile necesare. Din rețea sunt deversate reziduuri urât mirositoare în apele de suprafață din sat. Oamenii abia fac față mirosului.

„Nu pot să dau drumul la ușă, fântâna o am aproape, dar nu pot să o mai folosesc, pentru că s-a infiltrat în fântână. Dacă de un an și jumătate este șanțul ăsta plin, plin. Am mers la el la primărie și mi-a spus: <Lasă că nu e nicio problemă, că tu ești singur, că o să te obișnuiești cu mirosul>”, se plânge un locuitor din Cochirleanca.

De coordonarea anchetei se ocupă Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, iar cercetările sunt derulate de ofițeri din IPJ Buzău.

De altfel primarul comunei nu este pentru prima dată în atenția anchetatorilor. În luna ianuarie 2024, a fost trimis în judecată pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a drumurilor publice fără autorizație de construcție.