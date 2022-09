O alunecare de teren a rupt casa în două, cu locatarii ei înăuntru. S-a întâmplat într-o comună din Buzău

O familie din comuna buzoiană Pârscov a rămas sub cerul liber când casa în care locuia a fost ruptă în două de o alunecare de teren. În ultimul an, pământul a luat-o încetul cu încetul la vale, iar în urmă cu două zile, după miezul nopții, pereții au început să se crape brusc. Cele patru persoane care locuiau în imobil, între care un adult cu handicap și un copil de 16 ani, au fost nevoite să ceară ajutor vecinilor și administrației locale.

Nenorocirea s-a abătut peste familia formată din patru persoane în urmă cu două nopți, atunci când pământul a luat-o la vale. Speriați, oamenii au fugit din casă și s-au adăpostit la rude.

Casa în care au locuit până acum s-a rupt în două și poate cădea oricând peste ei. „Nu avem unde ne culca, nu avem să ne facem baie, am un copil de 16 ani, am o soră cu handicap de care trebuie să am grijă. Nu pot să mai dorm în casa asta”, declară Melania Ariciu, proprietara locuinței.

Pereții casei s-au crăpat, iar camerele în care până nu demult cei patru buzoieni locuiau acum par desprinse dintr-un film de groază.

În dormitorul în care se afla băiatul de 16 ani, acoperișul s-a lăsat până aproape de pat. Au avut timp totuși să salveze lucrurile pe care le-au agonisit de-o viață: articole de îmbrăcăminte, o mașină de spălat și câteva covoare.

„A căzut tavanul pentru că s-a dus casa într-o parte și s-a rupt. S-a auzit o bubutură puternică. Acum nu știu unde ne ducem. Dumnezeu cu mila”, spune Gheorghe Ariciu.

Pentru că familia respectivă nu deține asigurare în caz de calamități naturale care să acopere pagubele suferite și nu dispune nici de resurse financiare pentru a o lua de la capăt, autoritățile au dispus evacuarea locuinței care stă să se prăbușească și relocarea familiei în două module de tip container.

„Am mers la fața locului, am făcut o anchetă după care în cursul zilei de ieri (marți, 27 septembrie n.r.) am primit două module pentru relocarea lor în alte zone. După discuția cu proprietara am ajuns la o înțelegere să mutăm aceste module într-o curte în care locuiesc ei acum”, precizează Daniel Mihai, primarul comunei Pârscov.

Până în momentul în care se va găsi o soluție locativă definitivă, familia sinistrată va trebui să treacă această iarnă în cele două containere.