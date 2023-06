Drăgaica din Buzău, cel mai vechi bâlci românesc. Era „târgul dintre ţări“, de la poalele Penteleului VIDEO

Terasele învăluite în fumul grătarelor, tiribombele care se învârtesc amețitor, mulțimea pestriță și gălăgioasă compun imaginea celui mai mare bâlci din țară - Drăgaica de la Buzău (9-25 iunie 2023).

Târgul de vară Drăgaica a început la 9 iunie 2023 și va continua până pe 25 iunie 2023 să distreze miile de vizitatori care-i vor trece zilnic porțile.

Distracția începe la ora 10.00 dimineața şi ține până aproape de miezul nopții. În târg sunt amplasate zeci de corturi şi standuri pentru dulciuri. Porumbul fiert, gogoșile și vata de zahăr sunt nelipsite de mâinile vizitatorilor târgului de vară.

Oamenii înfulecă din bunătăți în timp ce admiră spectacolul folcloric ori cumpără suveniruri din bazar. Terasele învăluite în fumul grătarelor produc pe bandă rulantă mici și fripturi, cât să sature sute de mușterii într-o oră.

„Mii de mici vindem zilnic. Avem și friptură de porc, friptură de piept de pui, pulpe, plăcinte cu brânză, cârnăciori de porc, cârnăciori oltenești, pentru toate gusturile și buzunarele”, ne spune un gratargiu în timp ce își face loc cu privire printre dârele de fum.

Pofticioșii așteaptă la cozi uriașe câte o porție cu bunătăți rumenite pe grătar, deloc speriați de prețuri. Un mic cu muștar costă 7 lei. Un cuplu scoate din buzunar peste 100 de lei pentru o oră petrecută pe săturate la o terasă.

„Ne-am luat câte trei mititei de fiecare, pe care am dat 50 de lei, cu chiflele. Am mai luat cartofi, câte o bere, suc și așa s-a dus suta de lei. Sunt scumpe toate produsele, însă am decis să nu ne gândim la asta pentru că am venit să ne relaxăm, așa cum o facem mereu când venim în Drăgaică”, mărturisește clienta unei terase.

Primii vizitatori spun că Drăgaica de acum arată mai bine decât în anii trecuți, cu mai multe variante de distracție, dar sunt de părere totodată că prețurile sunt cam piperate în raport cu veniturile modeste ale multora dintre cei care o vizitează.

„Dacă vii cu doi-trei copii, scrie faliment pe tine. Ca să îi dai într-un carusel, plătești 15 lei pentru fiecare. Dar, ce te faci, că vor și-n trenuleț, apoi în mașinuțe bușitoare, și toate costă tot atât. Un suc sub 10 lei nu găsești, floricelele sunt foarte scumpe, dulciurile. E povară pentru părinți, dar este o tradiție”, spune Elena, mamă a doi copii.

În Drăgaică, distracția vine din toate părțile. Peste 20 de caruseluri au fost montate pe platoul de la intrare în orașul Buzău care găzduiește târgul buzoian, spre bucuria tinerilor curajoși dornici de senzaţii tari. Sunt cozi mai ales la mașinuțele bușitoare și la tiribombele care te întorc cu picioarele în sus până te amețesc.

Târgul de vară Drăgaica a început în acest weekend și dă semne deja că va fi cea mai reușită ediție din ultimii ani. Primul week-end al Târgului Drăgaica a bătut toate recordurile de vizitatori și încasări.

Peste 35.000 de oameni au vizitat deja târgul, iar organizatorii au vândut peste 25.000 de bilete. Doar în prima zi, 20.000 de persoane au participat la concertele organizate pe scena evenimentului. Pentru accesul în Drăgaică, adulții trebuie să achite o taxă de 3 lei, iar copiii și tinerii sub 14 ani beneficiază de acces gratuit.

Anul acesta, în Târgul Drăgaica zeci de artiști îndrăgiți sunt programați să evolueze în fiecare seară, pe scena special amenajată. Până pe 25 iunie 2023, organizatorii au pregătit seri incendiare, pentru toate gusturile muzicale, în cadrul cărora vor urca pe scenă Amna, Pepe, Gabriel Dorobanțu, Mirabela Dauer, Lino Golden, Taraful Ionel Tudorache și mulți alții.

În zilele de 17 și 18 iunie 2023, Festivalul Național Concurs de Muzică Populară „Benone Sinulescu”, eveniment din cadrul târgului Drăgaica, aduce publicului surprize de proporții. Nicolae Botgros și orchestra „Lăutarii” de la Chișinău, Ansamblul Bulgare de la Sofia, Niculina Stoican, Adrian Naidin și mulți alți artiști vor bucura publicul amator de muzică populară și de petrecere.

Drăgaica este cel mai vechi târg din țară, ce are loc cu ocazia sărbătorii de Sânziene (24 iunie), fiind atestat documentar în secolul al 15-lea. Inițial târg de lână și vite la curbura Carpaților, și-a luat numele de Drăgaică în anul 1714 în descrierile lui Dimitrie Cantemir. Aici se vindeau produse ale micilor meșteșugari, oamenii se dădeau în scrânciob, beau bragă și mâncau halviță.

Potrivit istoricului Marius Constantinescu, Drăgaica ar proveni din vremea dacilor, deşi prima atestare documentară apare în Epoca Medievală. La acea vreme era complet diferit de ceea ce este acum.

„Era o ocazie de a se face schimb de produse; cei de la munte veneau cu lână, cu caş, brânză şi pastramă, precum şi cu lemn şi vite şi schimbau cu cereale de la câmp", declară istoricul Marius Constantinescu.

Târgul buzoian a fost pomenit în documente comerciale din secolele XIII-XIV şi după întemeierea Ţării Româneşti, sub Basarab I (1324-1352), ale unor negustori de carne de pe Valea Buzăului care mergeau cu marfă la „Târgul dintre ţări, care se organiza, între 10 şi 24 iunie, la poalele Penteleului”.