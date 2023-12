Cum se prepară lasagna cu sos de cătină, reinterpretată de Chef Andreea Pascu

Sărbătorile de sfârșit de an sunt un bun prilej de a merge în vizită la rude sau prieteni ori de a primi oaspeți, cum altfel decât cu mesele încărcate cu bunătăți. Dacă vrem să ne surprindem invitații cu un ospăț aparte, avem un pont de la un maestru bucătar din Buzău.

Chef Andreea Pascu ne învață cum să reinterpretăm în stil fine dining lasagna bolognese, un preparat nelipsit de pe mesele festive ale italienilor.

Andreea ne oferă două variante de preparare, cu durate diferite de gătire. Dacă avem puțin timp la dispoziție, folosim sos bologneze din comerț. De preferat este totuși să-l preparăm noi, cu ceapă, morcov, țelină, tomate și carne de vită.

Procesul este însă lent și ne ia câteva ore. Înainte de a ne apuca de treabă, ne asigurăm că avem la îndemână toate ingredientele.

„Folosim trei părți de carne de vită, pentru a avea diferite consistențe ale cărnii. Avem și mai gras, și mai slab, altă fibră, altă textură. Avem puțin unt, parmezan, mozarella și cătină pe care o folosim la decor. Iarăși, ca și ingredient principal, avem foile de lasagna”, ne explică Andreea Pascu.

Ingrediente:

500 g carne de vită mărunțită

1 ceapă mare, tocată fin

2 morcovi, tăiați cubulețe mici

2 tije de țelină, tăiate cubulețe mici

4 căței de usturoi, tocați fin

1 cană vin roșu (opțional)

2 cutii de roșii cubulețe (sau roșii proaspete tocate)

1/2 cană pastă de roșii

1/2 cană lapte

Sare și piper după gust

Ulei de măsline

Frunze de dafin și cimbru proaspăt (opțional)

Instrucțiuni:

Într-o cratiță mare sau tigaie adâncă, încălziți puțin ulei de măsline la foc mediu.

Adăugați ceapa și căliți-o până devine transparentă. Adăugați morcovii, țelina și usturoiul și gătiți până când legumele sunt moi.

Adăugați carnea de vită tocată și gătiți-o până când se rumenește și se prăjește bine.

Dacă folosiți vin roșu, adăugați-l acum și lăsați-l să fiarbă până când se reduce la jumătate. Adăugați roșiile cubulețe și pasta de roșii. Amestecați bine.

Adăugați laptele și amestecați. Acest pas ajută la reducerea acidității din roșii și la îmblânzirea gustului.

Adăugați sare și piper după gust. Dacă doriți, adăugați frunze de dafin și cimbru pentru a aromatiza sosul.

Reduceți căldura la minim și lăsați sosul să fiarbă la foc mic timp de cel puțin 1-2 ore. Cu cât gătește mai mult, cu atât va avea un gust mai bun. Asigurați-vă că amestecați ocazional pentru a preveni lipirea de fundul cratiței.

Gustați sosul și ajustați condimentele, după preferințe.

Pasta din care se fac foile are un rol fundamental în prepararea lasagnei

Prepararea pastei pentru foile de lasagna nu este dificilă, dar necesită puțin timp și răbdare, spune Andreea.

„Folosim făină, ou și apă și atât. Am uscat-o după care am fiert-o puțin, doar cât să-i dăm consistența aceasta mai moale. Eu am ales să o facem mai fine dining, mai micuță, mai delicată. O să adaug bolognezele de care vorbeam mai devreme și o să vreau să fiu generoasă”, explică chef Andreea în timp ce adaugă ingredientele.

Ingrediente:

2 cupe de făină de grâu

3 ouă

Un praf de sare

Apă (dacă este necesar)

Instrucțiuni:

Pune făina într-un bol mare și formează un crater în mijloc.

Sparge ouăle în crater și adaugă un praf de sare.

Folosind o furculiță, începe să bați ouăle, incorporând treptat făina de la marginea craterului.

Odată ce amestecul începe să prindă formă, frământă aluatul cu mâinile curate și pudrate cu făină pe o suprafață plană până când obții un aluat omogen și elastic. Acest proces poate dura aproximativ 10-15 minute.

Înfășoară aluatul în folie transparentă și lasă-l să odihnească timp de cel puțin 30 de minute. Acest lucru permite aluatului să se relaxeze și să fie mai ușor de lucrat.

Împarte aluatul în porțiuni mai mici și întinde fiecare porțiune cu un făcăleț până obții foi subțiri. Asigură-te să pudrezi suprafața cu făină pentru a preveni lipirea aluatului.

Fierbe apă într-un vas mare și adaugă sare. Gătește foile de lasagna în apă clocotită timp de 2-3 minute sau până când sunt al dente. Scoate-le și răcește-le în apă rece pentru a opri procesul de gătire.

Parmezanul și mozarella se adaugă înainte de a introduce preparatul în cuptor pentru coacere.

„Pentru a avea un gust mult mai bun, am adăugat și parmezan. Pregătim și mergem cu ele la cuptor, unde cam zece minute, un sfert de oră le ținem. Cuptorul cam la 180 de grade trebuie încins. Când lasagna începe să se coloreze puțin spre roșiatic este ok, sau cu o furculiță încercăm dacă pasta este coaptă și atunci e ok”, spune Andreea.

La final, coșulețele de lasagna sunt aranjate în farfurie pe un pat din sos de cătină, elementul care îi dă preparatului amprenta locală.

„După ce am pregătit lasagna tipic după rețeta italienească acum, fiindcă suntem la Buzău, am decis să o îmbogățim cu un sos de cătină. Îi dă o concentrație de dulce-acrișor”, spune chef Andreea Pascu, proprietara unui restaurant cu specific italian din Buzău.

Chef Andreea ne recomandă să savurăm porțiile de lasagna la scurt timp după coacere. Le lăsăm mai întâi să se odihnească timp câteva minute pentru a permite straturilor să se stabilizeze și să devină mai ușor de tăiat. Aromele se pot simți mai bine atunci când mâncarea este în starea sa proaspăt coaptă.