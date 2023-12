Bălți misterioase de petrol în zona Vulcanilor Noroioși. Ce ipoteze sunt vehiculate despre straniul fenomen VIDEO

O baltă de petrol acumulată pe un versant din apropierea Vulcanilor Noroioși din comuna Scorțoasa prezintă risc mare de poluare a pânzei freatice, dar și de incendii. Așa sună avertismentul unui localnic din Scorțoasa, care a publicat pe Facebook înregistrarea cu efectele scurgerii de hidrocarburi.

„În timp ce mă deplasam către Vulcanii Noroioși, unde este un eveniment, am decis să vin din zona Beciu și să scurtez drumul. Aruncându-mi privirea către zona asta, unde acum vreo doi ani erau infiltrații de țiței, am observat zona asta neagră. Inițial am crezut că a ars”, așa își începe Tudor Socrate comentariul în timp ce filmează ochiurile de țiței.

Pe filmarea care durează mai bine de șase minute, autorul surprinde și câteva resturi de bidoane, semn că unii dintre localnici știau locul și s-au aprovizionat cu combustibilul brut de aici.

„Venind aici, constat că este țiței în gropile astea, nu în toate. Am și pus degetul într-o gropiță, cum ar fi aici. Este plin de țiței. Acum doi ani, când lucram la primărie, am făcut un batal, unde să se scurgă țițeiul. Este țiței care curge. Acolo jos, când plouă, se formează un mic pârâu și ajunge în Sărățel. Nu știu ce fenomen se întâmplă aici, dar este ciudat”, spune Tudor Socrate.

În urma publicării clipului, s-a creat o dezbatere în care oamenii pomenesc despre două posibile surse ale scurgerii. Unii cred că hidrocarburile, care ar fi început să iasă la suprafață în acel loc nu acum, ci de câțiva ani, provin dintr-o pungă de țiței.

Și-ar fi făcut cale spre suprafață prin fisurile scoarței exact așa cum ies gazele, în toată zona, formând conurile vulcanilor noroioși.

Alții sunt convinși că petrolul provine dintr-o conductă scoasă de mult timp din uz și lăsată în pământ. Satul Beciu, din comuna Scorțoasa, era înconjurat pe vremuri de o pădure de sonde pentru extracția țițeiului.

„Și bunicul tău care a condus brigada Beciu s-a confruntat cu asemenea scurgeri de petrol! Poate confirma alt fost brigadier Vasile Zaharia! Asemenea accidente ecologice sunt frecvente în zonele petroliere din păcate!”, a fost reacția unuia dintre cunoscuții lui Tudor Socrate.

Din zona Beciu - Arbănași se extrage petrol de mai bine de un secol. Potrivit istoricului Valeriu Avram, în 1903, „Steaua Română” dezvolta un șantier în Arbănași, în zona Beceni - Niculești - Beciu. Cele mai multe suprafețe fuseseră concesionate de la dr. Constantin Angelescu, „care realiza profituri însemnate de pe urma acestui contract”.

„Pentru multe din sondele din județul Buzău, forța motrice era procurată prin vapori de apă, produși în cazane multitubulare sau cazane Cornwall cu o suprafață de încălzire de aproape 35 mp, ceea ce putea acționa o mașină cu vapori de 24-30 CP. (...) Petrolul extras în județul Buzău era dirijat în cea mai mare parte în județul Prahova; restul era prelucrat în rafinăriile de la Monteoru, Simileasca, Mărăcineni, Rm. Sărat (Venus) și Buzău (Nae Teodorescu)”, scrie Valeriu Avram într-un articol publicat în „Mousaios”.