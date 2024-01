Chetă pentru amenajarea de WC-uri în școli, într-o comună din Buzău. Ce efecte a avut campania inițiată de primar VIDEO

Au trecut șase luni de când primarul din Lopătari, județul Buzău, lăsa la o parte „rușinea” și anunța pe rețelele de socializare o chetă publică pentru amenajarea interioară a unor toalete la o grădiniță și două școli din comună. Campania are deja un deznodământ, conform unui mesaj postat de primar pe Facebook.

În comuna Lopătari, județul Buzău, trei școli au toaletele afară. Sătul de situație și cu prea puțini bani la buget, primarul Claudiu Constantin s-a decis să facă un apel public și să ceară ajutor, sub sloganul #noifacemotoaletă.

„Este pentru mine o mare durere și îmi doresc să rezolvăm cât mai repede acest lucru pentru a intra în normalitate pentru copiii care încă mai fac școala la noi. (...) Așa că trec peste rușine și spun direct și public: dacă vrea cineva să ne ajute cu orice - mână de lucru, plus de materiale mai de calitate, alte lucrări exterioare la grădiniță - o comunitate întreagă vă va mulțumi și poate în timp vom reuși să ne păstrăm aici copiii și familiile tinere", a transmis în iulie 2023, pe Facebook, Claudiu Constantin, primarul comunei Lopătari.

„Fără toalete în curte în 2024 pentru toate școlile noastre”

Demersul criticat de unii, la momentul inițierii lui, a avut efectul dorit, conform unui mesaj postat de Claudiu Constantin, primarul comunei Lopătari.

„Anul trecut am cerut sprijin în toate direcțiile pentru a putea rezolva o mare problemă de la noi din comună: 3 unități școlare aveau încă toaleta în curte. Unii au luat în râs gestul, însă mult mai mulți l-au luat în serios și s-au mobilizat să ajute. De la oameni simpli și firme sau producători, prin asociații neguvernamentale și până la Ministerul Educației, am găsit înțelegere și am reușit să completăm bugetul local pentru a ne îndeplini acest obiectiv: fără toalete în curte în 2024 pentru toate școlile noastre”, a scris primarul din Lopătari pe Facebook.

În perioada următoare, anunță Claudiu Constantin, autoritățile vor finaliza și recepționa lucrările la toate cele trei școli care aveau această problemă: grădinița din satul Lopătari, școala din satul Ploștina și școala din satul Terca. Este un mare pas înainte care va trebui urmat de mulți alții, scrie primarul din Lopătari, „pentru a ne asigura că le dăm motive oamenilor să rămână în comuna Lopătari, să trăiască aici alături de familii și să producă aici din rodul muncii lor”.

Primarul din Lopătari crede că prin anunțul său inedit, din vară, preluat de presa centrală, a urnit Ministerul Educației în a rezolva cât mai rapid problema școlilor cu grup sanitar în curte.

„Pentru grădiniță am avut toate materialele de construcție puse la dispoziție de asociația Bookland, plus alte materiale cu care am putut reface fațada și niște alei. Din bugetul local am pus 50.000 lei total pentru toate trei, iar de la Ministerul Educației avem rezervați câte 71.000 de lei pentru cele două școli, plus încă 32.000 lei pentru grădiniță. În celelalte două școli, primare, funcționează și grădinițe. Au mai fost oameni care au ajutat cu sume modeste, circa 1.000 de euro, dar și cu alimente pentru o echipă de muncitori, că să ne coste cât mai puțin manopera”, a declarat Claudiu Constantin, primarul comunei Lopătari.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a transmis că în acest an problema școlilor cu grup sanitar în curte va fi rezolvată, dacă autoritățile publice locale se mobilizează pentru a accesa banii necesari. În 2024, sunt alocate fonduri în bugetul Ministerului Educației de aproximativ 30 de milioane de lei, ceea ce acoperă, în mare masură, cele sub 200 de unități de învățământ care au grupul sanitar în curte, conform ministrului Ligia Deca.