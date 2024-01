Criză de polițiști la Buzău după pensionările masive din ultimele săptămâni. „Nu afectează activitatea“, susține IPJ

Zeci de poliţişti care făceau parte din diverse structuri ale IPJ Buzău au ieşit la pensie în ultimele săptămâni ale anului 2023. Dintre cei aproximativ 50 de oameni ai legii care au decis să se pensioneze, cel mai important nume este cel al comisarului șef Laurențiu Pantazi.

Valul de pensionări este una dintre cele mai mari provocări pentru Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Buzău. Anul 2023 s-a încheiat cu o avalanșă de cereri din partea polițiștilor care au dorit să renunțe la uniformă. Zeci de angajați, în majoritate agenți, dar și ofițeri din conducerea IPJ, și-au manifestat dorința de a ieși la pensie.

Numărul ofițerilor și agenților care au plecat la pensie din Inspectoratul Județean de Poliție Buzău imediat ce au întrunit vechimea necesară (adunată și din sporuri), chiar dacă nu aveau nici 50 de ani împliniți, a explodat. Golul lăsat de aceștia a fost acoperit parțial, spun reprezentanții IPJ.

„La finalul anului 2023 erau depuse 50 de cereri de pensionare, din partea unor agenți de poliție și ofițeri care făceau parte din diverse structuri ale Inspectoratului de Poliție al Județului Buzău. În 2023 au fost încadrați un număr de 35 de noi angajați, proveniți doar din școlile militare. Din sursă externă nu s-au făcut angajări anul trecut. Pensionările nu afectează capacitatea operativă a Inspectoratului”, a declarat Cornelia Stroe, purtător de cuvânt al IPJ Buzău.

„Am decis că este momentul...”

Printre oamenii legii care au decis să se pensioneze, cel mai important nume este cel al comisarului șef Laurențiu Pantazi, ofițer care, la 55 de ani, în data de 29 decembrie 2023, și-a încheiat oficial îndelungata carieră de polițist. Laurențiu Pantazi a transmis că retragerea din activitate a fost exclusiv hotărârea sa, nefiindu-i cerut sau măcar sugerat acest lucru.

„Am decis că este momentul, în primul rând pentru că am o vârstă, 55 de ani este înaintată pentru un polițist, am peste 28 de ani de muncă operativă. În 11 ani în care am fost inspector-șef practic nu am avut concediu. (...) Pe de altă parte, poate aș mai fi stat dacă aș fi simțit undeva în spate, la nivel central, nu pe aici și nu la politică, un altfel de management. Dacă ați observat, mă uit și eu la televizor ca fiecare; nu știu ce vină are inspectorul-șef de nu știu unde, că un agent de poliție nu și-a făcut treaba într-o noapte”, a declarat Laurențiu Pantazi pentru un post local de televiziune.

La conducerea IPJ Buzău a fost împuternicit comisarul şef Octavian Constantin, cel care deținea funcţia de adjunct al şefului IPJ Buzău încă din ianuarie 2015. Înainte de această numire, Octavian Constantin, în vârstă de 48 de ani, ocupase funcţiile de şef Serviciu Cabinet, şef Birou Control Intern şi şef al Poliţiei Municipale Râmnicu Sărat.

Totodată, a decis să se pensioneze un alt polițist cunoscut în rândul buzoienilor. Este vorba despre comisarul șef Remus Nicula. Ultima dată șef al Poliției Animalelor Buzău, cariera lui Remus Nicula se leagă în special de Poliția Rutieră, serviciu în care a activat foarte mulți ani.

Un alt poliţist cu funcție de conducere care şi-a luat la revedere de la colegi, anul trecut, este comisarul șef Felix Crucianu, ultima dată șef al Serviciului Cabinet al Inspectoratului de Poliție al Județului Buzău.

În timp ce proaspăt pensionații spun că au ieșit din activitate din motive personale, sindicaliștii consideră că aceștia au avut un alt motiv. Aveau de ales între o creștere salarială de 5%, a declarat recent Cosmin Andreica, șeful sindicatului Europol, creștere care însemna circa 200 de lei în medie, brut, la salariu, sau o indexare a pensiilor cu 13,8%. Evident, au ales câștigul în urma pensionării. La nivel național, preciza șeful Europol, ar fi fost depuse peste 2.000 de cereri din partea unor agenți, ofițeri, polițiști cu funcții de conducere, de execuție.