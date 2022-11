Cel mai șubred bloc-turn din România, consolidat prin PNRR. Clădirea a rămas fără armătură

Locatarii blocului-turn 41 din Buzău, caz unic în țară, răsuflă ușurați, pentru că sunt printre beneficiarii fondurilor pentru consolidarea clădirilor. Turnul cu zece etaje a rămas în timp fără armătură.

Sunt peste 200 de oameni care locuiesc în faimosul bloc-turn 41, din cartierul Micro 14 din Buzău. Turnul cu zece etaje a fost prost construit și a rămas în timp fără armătura din fier. Locatarii se roagă să înceapă lucrările la bloc cât mai repede, pentru că, se plâng ei, clădirea nu va mai rămâne în picioare după încă un seism mai puternic.

Locatarii blocului 41 au trăit cutremurul din 13 noiembrie a.c. la o intensitate mult mai mare decât vecinii lor din cartier. Locuiesc în cel mai deteriorat bloc-turn din țară și spun că au ajuns să tresară la orice vibrație de afară sau scârțâit de mobilă.

La un cutremur mai puternic, blocul 41 riscă să se prăbușească. Au spus-o, în urmă cu peste trei decenii, câțiva experţi în construcții după ce au descoperit grave vicii de execuție. Pentru că nu a fost izolată corespunzător, armătura din fier a fost mâncată de rugină.

De asemenea, la etajele inferioare, betonul a acumulat goluri de aer. Structura clădirii a fost deteriorată și mai mult de cutremurul din 1986. Trei ani mai târziu, statul începuse evacuarea locatarilor, însă operațiunea a fost suspendată imediat după Revoluţie.

„Noi tot timpul am stat cu teamă, la cutremure. În fiecare noapte mi-a frică să nu vină vreun cutremur, ceva. Dimineața, mă trezesc cu bucurie că nu s-a întâmplat. La ultimul cutremur am luat copilul și am ieșit afară”, spune Alexandru Zegreanu - locatar.

Renumele negativ a făcut ca prețul apartamentelor din acest bloc să se prăbușească de-a lungul anilor. Cei peste 200 de locatari care aşteaptă de 30 de ani ziua consolidării imobilului încadrat la clasa I de risc seismic primesc, în sfârșit, vești bune.

Ei se numără printre beneficiarii fondurilor aprobate, zilele trecute, pentru consolidarea clădirilor cu risc seisimic. Ar putea vedea primele schele în jurul blocului lor la primăvară.

„Avem 7 milioane de euro, bani de la PNRR. Este o situație unică în țară, bloc mai șubred ca acesta nu există în țară, ni s-a spus.S-au auzit vorbe multe, că vom fi relocați, dar a venit domnul primar, și-a dat cuvântul și a spus: <Nu, îl consolidăm cu dumneavoastră în bloc>”, spune Gheorghe Bălășoiu, administrator Asociația de Proprietari.

Un număr de 12 contracte ce vizează renovarea energetică și consolidarea seismică a unor clădiri publice și rezidențiale au fost semnate, luni, de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila. Valoarea totală a acestora este de peste 1,4 miliarde de lei, iar finanțarea vine din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Buzăul primește aproximativ 92 de milioane de euro, a doua cea mai mare sumă după Sectorul 4 din București, pentru reabilitarea a 30 de clădiri. Iar blocul-turn 41 primește partea cea mai mare din bugetul alocat Buzăului.