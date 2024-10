Nicușor Dan susține desființarea Poliției Locale. „Atribuțiile pot fi preluate mai profesionist”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține desființarea Poliției Locale, considerând că atribuțiile acesteia pot fi preluate de Poliția Națională într-un mod „mai profesionist”. Declarațiile sale vin în urma scandalului de la Piața Unirii.

„Eu dintotdeauna am fost pentru desființarea poliției locale. Acum, evident, că o am în subordine, trebuie să lucrez cu ea și, conform legii, poliția locală are niște atribuții, care trebuie să fie preluate de alte compartimente, în ipoteza desființării. Acum eu sunt obligat să lucrez cu poliția mea locală, sigur”, a declarat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, la Digi 24.

Acesta a mai sugerat că poliția locală ar putea fi preluată de cea națională, pe care o consideră „mai profesionistă”.

„Ea are atribuții de ordine publică, care pot fi preluate de poliția națională, care, s-o spunem drept, este mai profesionistă pe chestiuni de ordine publică decât polițiile locale, în general, din orașele și comunele din România. Ea are atribuții pe chestiuni tehnice, cum ar fi disciplina în construcții, mediu”, a mai spus Nicușor Dan.

Scandalul din Unirii

Totul a început la prima oră a dimineții când Daniel Băluță, primarul sectorului 4 a anunțat începerea lucrărilor de refacere la Planșeul Unirii, pe baza unei autorizații de construcție emise de urgență de Primăria Sectorului 3. Anunțul a luat prin surprindere pe toată lumea având în vedere că acesta declarase, cu doar câteva zile în urmă, că a inițiat procedura de predare a Planșeului Unirii în administrarea primarului general Nicușor Dan, acuzându-l că a blocat lucrările necesare.

Câteva ore mai târziu, Nicușor Dan a declarat că lucrările declanșate de Băluță au fost începute ilegal, fără aviz. În replică, Băluță susține că terenul aparține Apelor Române și că lucrările sunt urgente pentru siguranța publică.