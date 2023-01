Managerul Spitalului „Victor Babeș”: Deocamdată, suntem la un nivel suportabil de internări şi consultaţii

Managerul Spitalului „Victor Babeş", Simin Aysel Florescu, a declarat joi că sezonul gripal actual este asemănător cu cele de dinainte de pandemie, nivelul de internări şi consultaţii în unitatea medicală fiind, deocamdată, la un nivel suportabil.

În același timp, medicul menționează că „într-adevăr, profilul infecţiilor respiratorii în acest sezon este mai divers, pentru că s-a adăugat şi SARS-CoV-2 peste gripă, peste sinciţial respirator, peste tot ce mai înseamnă sezonul rece de obicei.”

„Nu am văzut cazuri mult mai grave decât ne-am fi aşteptat. Avem pacienţi şi cu forme severe de gripă, ca în fiecare an, am avut şi decese de gripă, după cum se ştie. (...) Evident că trebuie să fim mai atenţi şi la combinaţii virale, etiologii mai ciudate, multiple. Deocamdată, suntem la un nivel acceptabil", a afirmat medicul la dezbaterea „Alertă de epidemii-gripă, viroze, pneumonie. Ce poate face sistemul sanitar? Ce putem face fiecare dintre noi", organizată de DC News Media Group.

Potrivit acesteia, având în vedere că la spital se prezintă şi persoane cu co-infecţii virale, „provocarea" începe atunci când este necesară izolarea pacienţilor.

„Ceea ce ne complică viaţa, totuşi, în această perioadă este un şir de pacienţi cu co-infecţii virale şi mai ales necesitatea de a-i izola. Este foarte dificil să îi testezi la camera de gardă şi să te lămureşti dacă au gripă, au COVID, le au pe amândouă sau au altceva. Şi după care, mai ales dacă necesită spitalizare acolo, începe provocarea cu izolarea pacienţilor. (...) Prin aceste izolări şi blocări de paturi consecutive, aici începe problema de cazare şi de izolare", a explicat medicul.

Medicul Simin Aysel Florescu a spus că sunt pacienţi care nu vor să se imunizeze nici măcar cu vaccinuri „tradiţionale".

„Din păcate, realitatea este că pacienţii evită în continuare vaccinarea. Poate chiar mai mult decât înainte. Chiar şi vaccinurile tradiţionale cunoscute", a susţinut medicul.