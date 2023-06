De 1 iunie, „Toți copiii cântă și dansează!“

Pe 1 iunie, 600 de copii au dat startul suitei de evenimente care celebrează Ziua Internațională a Copiilor, prin spectacolul „Toți copiii cântă și dansează!” care s-a desfășurat la Palatul Național al Copiilor din București – PNCB în parteneriat cu Fundația PRAIS și Nestlé. Această acțiune se derulează sub egida mișcării naționale „Și eu Trăiesc Sanătos!” SETS, pentru a atrage atenția asupra importanței activității fizice și sportului în viața tuturor, de la copii la adulți. Conform World Obesity Atlas 2023, se preconizează o creștere a prevalenței obezității în rândul copiilor de 5,6% până în 2035, iar România este doar la un nivel mediu când vine vorba de pregătirea și măsurile luate pentru a răspunde creșterii accelerate a prevalenței obezității, situându-se pe locul 80 din 183 de țări.

„Am creat acest spectacol plin de culoare și voie bună pentru a marca încă o dată talentul copiilor din cluburile noastre pe care îi sărbătorim astăzi”, a declarat Profesor Dr. Diana Melnic, director Palatul Național al Copiilor din București.

Într-o atmosferă vibrantă, copiii s-au întrecut în 2 sesiuni de flashmob care au umplut scena de ritm și energie. Micii artiști au antrenat sutele de spectatori din sală, prin momente unice de dansuri populare, cântece, street-dance, gimnastică sportivă, pentru a arăta tuturor că și 30 de minute de mișcare sunt extrem de importante pentru sănătatea fizică și mentală a copiilor și a adulților.

”În această zi specială, suntem alături de tânăra generație, aplaudându-i performanțele! Starea de bine a copiilor este o prioritate pentru noi, de aceea vom continua să susținem evenimente și proiecte educaționale dedicate lor, prin care promovăm stilul de viață sănătos! Le mulțumim partenerilor noștri de la Fundația PRAIS și Palatul Național al Copiilor din București pentru că sunt alături de noi în demersul de a încuraja copiii și tinerii să facă mai multă mișcare și sport!", a declarat Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestlé România.

„Când sute de copii dansează și cântă împreună debordând de bucurie, este cu adevărat 1 iunie!”, a declarat Silvia Bucur, Președinte Fundația PRAIS.

Recomandările din raportul WHO’s Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030 (GAPPA)*, publicat în octombrie 2022, arată că activitatea fizică regulată promovează atât sănătatea mentală, cât și cea fizică la persoanele de toate vârstele și că orice fel de activitate fizică (plimbări, ciclism, dans, sport, jocurile cu cei mici) este recomandată. Cu toate acestea, în prezent, mai mult de 80% dintre adolescenți și 27% dintre adulți nu îndeplinesc nivelurile de activitate fizică recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Același raport recomandă ca adulții și persoanele la vârsta a treia să facă mișcare între 150 și 300 de minute pe săptămână, copiii și adulții – 60 de minute pe zi. De asemenea, OMS își dorește ca prevalența inactivității fizice să scadă cu 15% până în anul 2030.

Un alt raport** arată că activitatea fizică regulată este unul dintre cele mai importante lucruri pe care oamenii le pot face pentru a-și îmbunătăți sănătatea fizică, mintală și bunăstarea. Ajută la prevenirea unor boli și îmbunătățește funcționarea cognitivă. Cu toate acestea, prevalența activității fizice insuficiente rămâne ridicată în Uniunea Europeană. Mai mult de unul din trei adulți nu îndeplinesc recomandările OMS privind activitatea fizică și aproape jumătate (45%) spun că nu fac niciodată exerciții fizice sau sport. Mai puțin de unul din cinci băieți și una din zece fete îndeplinesc nivelul de activitate fizică recomandat de OMS pentru adolescenți.

Un raport comun*** al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) sugerează că 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână ar putea preveni peste 10.000 de morți premature ale persoanelor cu vârste între 30 și 70 de ani și ar crește speranța de viață cu 7,5 luni pentru toată populația, economisind anual miliarde de euro din cheltuielile cu asistența medicală.

Un sondaj al Eurobarometru realizat în aprilie-mai 2022 arată că 62% dintre români nu fac sport niciodată, 18% uneori, 18% cu ceva regularitate și doar 2% în mod regulat. Pe categorii de vârste, tinerii între 15 și 24 de ani (54%) tind să facă mai mult sport decât adulții de peste 40 de ani (53%). Dintre factori care îi motivează pe oameni să facă sport se numără: îmbunătățirea sănătății (54%), fitness (43%), relaxare (39%), îmbunătățirea performanțelor fizice (27%), controlul greutății (25%) și îmbunătățirea stimei de sine (13%). Motivele pentru care spun oamenii că nu pot face sport sunt: timpul (41%), lipsa motivației și a interesului (25%), o dizabilitate sau boală (14%), este prea scump (10%). Cheltuielile cu sănătatea pe care le-a suportat România din cauza insuficientei activități fizice sunt de 119 milioane de euro la nivelul anului 2022.

Despre Fundaţia PRAIS

Fundaţia PRAIS a fost creată în 2002 de către compania de consultanță în comunicare PRAIS Corporate Communications. În cadrul proiectelor sale naţionale inițiate și dezvoltate de-a lungul a 21 de ani, susţine cauze sociale majore: accesul tinerei generații la resurse, educaţie, dezvoltare personală și cultură. De asemenea, promovează starea de bine și stilul de viaţă sănătos, grija faţă de natură, economia bazată pe talente, creativitate, inovaţie, competitivitate şi etică.

Recunoscută local şi internaţional, Fundaţia PRAIS s-a implicat cu succes în proiecte educaţionale naţionale din domenii precum: promovarea mişcării şi a nutriţiei sănătoase; siguranţa produselor alimentare; protecţia mediului; promovarea tinerelor talente; îngrijirea cu responsabilitate a animalelor de companie. Programele locale sau cross-countries au angrenat milioane de elevi, familii, cadre didactice, publicul larg şi au creat alianţe de valori între parteneri publici şi privaţi, lideri de opinie, specialişti locali şi internaţionali, reuniţi pentru a servi împreună cauzelor sociale globale dedicate viitorului tinerei generaţii

Despre Inițiativa Nestlé for Healthier Kids

La nivel global, acțiunile de responsabilitate socială ale companiei Nestlé sunt reunite în cadrul a trei inițiative principale: Nestlé for Healthier Kids, Nestlé for a Waste Free World și Nestlé Needs YOUth. Inițiativa Nestlé for a Waste Free World reunește toate acțiunile prin care compania urmărește ca, până în 2030, să aibă impact zero asupra mediului în toate operațiunile sale. Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos.

Despre Palatul Național al Copiilor din București

Palatul Național al Copiilor din București este un loc aparte care și-a câștigat, în timp, statutul de unicat în peisajul educațional european. De 36 de ani, Palatul Copiilor își scrie povestea cu noblețe si profesionalism. Constituit ca Centru de excelență pentru organizarea unor manifestări de înaltă ținută atât pe plan intern cât și internațional, el are porțile deschise pentru copiii și tinerii din învățământul preuniversitar. An după an, aceștia vin aici pentru activități cu caracter opțional, vocațional și nu în ultimul rând aptitudinal. O fac din pasiune și cu bucurie, iar acestea se reflectă, firesc, în rezultatele pe care le au.

