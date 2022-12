Blocul Drăgan 5A din Sectorul 5 poate fi conectat la sistemul de electricitate, după ce instanța l-a obligat pe Nicușor Dan să emită certificatul de urbanism

Blocul din Strada Nicolae Drăgan nr. 5A, care nu era racordat la rețeaua de electricitate, va primi certificat de urbanism și va avea curent electric. Primarul general consideră că este periculos să locuiești în acea clădire.

Alexandru Dimitriu, avocat şi liderul consilierilor locali USR Sector 5, a anunţat, miercuri, că a câştigat în instanţă dreptul locuitorilor din acest bloc de a avea electricitate.

„Victorie în instanţă pentru locuitorii din Nicolae Drăgan 5A! Mai ţineţi minte situaţia groaznică în care se aflau locuitorii din Nicolae Drăgan? Este vorba despre blocul din Sectorul 5 care nu are electricitate. Pentru a se putea branşa, blocul are nevoie de un certificat de urbanism. Din nefericire, Primăria Generală a refuzat emiterea unui certificat de urbanism pozitiv. Am atacat în instanţă acest refuz, în calitate de avocat al asociaţiei de proprietari şi iată că instanţa a constatat că Primăria Generală a greşit. Voi continua să lupt pentru toţi cetăţenii Sectorului 5 şi să îndrept greşelile pe care le face administraţia locală", a scris avocatul pe Facebook.

Locatarii blocului din Strada Constantin Drăgan nr. 5A au rămas fără curent electric din iulie 2021, după ce dezvoltatorul imobiliar, care a vândut apartamentele din bloc, l-a branşat ilegal la electricitate, neavând autorizaţie de construcţie.

Locatarii au protestat de mai multe ori în faţa Primăriei Capitalei, iar liderul consilierilor locali ai USR din Sectorul 5, Alexandru Dimitriu, i-a reproşat primarului general Nicuşor Dan că refuză să emită certificatul de urbanism pentru racordarea la energie electrică a blocului. La 30 martie, Primarul general, Nicuşor Dan, şi-a exprimat regretul în legătură cu situaţia locatarilor, subliniind că "nu e vorba de lipsă de voinţă" din partea PMB.

El a menţionat că semnarea "unui certificat de urbanism ilegal" nu reprezintă o soluţie. Pe de altă parte, a arătat că municipalitatea poate acorda o soluţie socială de sprijin.

"Locuiţi într-o clădire care a avut două autorizaţii de construire şi a avut un proces verbal de recepţie, însă, după aceste acte, această clădire a avut o hotărâre judecătorească definitivă de desfiinţare. Deci, dumneavoastră locuiţi într-o clădire ilegală. Şi există o prevedere în Legea 50 a construcţiilor care spune că nu se poate aproba furnizarea de utilităţi în clădiri care sunt nelegale, cum e clădirea dumneavoastră. Asta e situaţia juridică faţă de care eu nu pot decât să respect legea. Dincolo de asta, locuiţi într-o clădire în care e periculos să se locuiască. Acolo, dacă se întâmplă un incendiu, pe latura de est a clădirii o maşină de pompieri nu poate să intervină", a spus atunci Nicuşor Dan.