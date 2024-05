Primul festival dedicat conexiunii dintre părinți și copii debutează la pe 21 iunie la Râșnov

Conexiunea dintre părinți și copii este extrem de importantă în condițiile în care avem tot mai puțin timp liber. La Râșnov începe un festival care își propune să-i apropie pe cei mare de micuți.

Între 21 și 23 iunie va avea loc singurul festival dedicat conexiunii dintre părinți și copii, Big Little Festival. Evenimentul va avea loc la Râșnov, în județul Brașov și vine cu activităţi de familie în cadrul unui eveniment care celebrează familiile şi dă startul vacanţei de vară a şcolarilor, care se pot bucura de aceasta într-un parc magic.

„În cadrul celor 11 hectare pe care se vor întinde atracţiile şi evenimentele diverse din cadrul Big Little Festival, Magic Parc va deschide o lume de poveste desfăşurată de-a lungul a 6.000 de metri pătrați, ce va oferi accesul în cel mai mare castel gonflabil din Europa, care măsoară 600 de metri pătrați şi în care pot intra, pentru distracţii de tot felul, peste 140 de adulţi şi copii, în acelaşi timp. Cu etaje, pasaje şi poduri, cu zone de căţărat, două tobogane înalte, un air jump de la aproximativ doi metri înălţime pe un cub gonflabil, o arenă pentru curse cu obstacole unde se poate alerga în paralel printre diferitele elemente, castelul gonflabil din Magic Parc se anunţă a fi un punct de interes pentru distracţiile părinţi-copii din cadrul Big Little Festival”, au arătat organizatorii evenimentului de la Râșnov.

15 căsuțe tematice, cu design-ul inspirat din cele mai îndrăgite povești pentru cei mici, vor fi puse la dispoziția vizitatorilor de către organizatori, pe lângă castelul unic. Căsuțele au fost construite de către o echipă formată din mai multe sute de persoane, care au început cu materialele și au încheiat cu finisajele.

„Alături de labirintul de poveste, acestea vor crea în Magic Parc atmosfera unui adevărat orăşel magic, cu activităţi variate, zone de joc şi explorare, ateliere de pictură pe ipsos sau pe faţă, desene pe nisip, labirinturi palpitante, spaţiu pentru curse cu ATV-uri şi buggy-uri electrice şi o terasă panoramică de unde se poate admira peisajul pitoresc al zonei”, au mai spus organizatorii festivalului pentru părinți și copii.

Big Little Festival va avea o zonă de gaming, de console, de tehnologie şi mobile, unde copiii îşi pot învăţa părinţii să joace FIFA, Minecraft, Nintendo sau Brawlstars, o zona de sport care îi va provoca pe cei mari şi cei mici la partide de fotbal, de baschet, zone de VERSUS pentru Competiţiile Familiei unde copiii de ieri se vor întrece cu cei de astăzi pentru supremaţia în distracţie la şotron vs. Dance Revolution, ţeavă cu cornete vs. Nerf, Baba Oarba vs VR, "şapte pietre" vs. Lego, V-aţi ascunselea vs. Treasure Hunt.