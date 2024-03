O antenă 5G i-a înfuriat pe locuitorii unui cartier al Brașovului. Ce-i nemulțumește pe aceștia

Un brașovean a cerut Consiliului Local să reglementeze amplasarea de antene GSM în oraș, deoarece nivelul de radiații este mult prea ridicat. Președintele de ședință i-a spus că legea primează.

O antenă 5G, montată la 1 martie, anul acesta, a adus îngrijorare în rândul locuitorilor din cartierul brașovean Avantgarden.

Oamenii au făcut măsurători ale nivelului de radiații și acestea au indicat depășiri de zeci de ori, iar, în unele locuri și intervale de timp, chiar de sute de ori.

În aceste condiții, locatarii au semnat o petiție prin care cer consilierilor locali să adopte o decizie ca antenele să nu poată fi montate la mai puțin de 500 de metri de zonele locuite.

„Am achiziționat un aparat profesional, omologat în Statele Unite și am efectuat primele măsurători cu acesta în locuința mea. Densitatea puterii pe metrul pătrat depășește limita recomandată de Uniunea Europeană, care este de 0,1 mW/m2. Măsurătorile au indicat valori de 14-15, dar au fost situații în care, la vârful de măsurare, nu mai avea scală aparatul”, a precizat Silviu Marcel Chirnuș, fost ofițer de carieră și locuitor al cartierului.

Primarul Allen Coliban spune că a făcut deja demersuri, în urma petiției locatatilor din Bartolomeu Anvantgarden.

„Am făcut adrese oficiale către instituțiile care au abilități atât în avizare, cât și în control. Am trimis la ANCOM și la DSP adrese oficiale, astfel încât să avem un răspuns oficial, solicitând, totodată, măsurători speciale, cu aparatele dânșilor. În situația aceasta este rolul cetățenilor și al societății civile să pună sub semnul întrebării orice problemă care ține de avizare și care poate să prezinte un risc asupra sănătății”, a declarat Allen Coliban.

Coliban spune că a făcut demersurile pentru a arăta instituțiilor implicate că primăria este de partea cetățenilor. Președintele de ședință, Cătălin Anton, a invocat prevalența legii.

„În primul rând, trebuie să respectăm ce prevede legea. În al doilea rând, eu cred că ar trebui făcut acest studiu pe tot arealul Brașovului, nu numai în Bartolomeu, pentru că sunt antene GSM peste tot în Brașov și, dacă luăm o hotărâre de consiliu local, ea va fi valabilă pe tot teritoriul UAT. Și, atunci, trebuie să analizăm și să discutăm, când cereți astfel de puncte de vedere de la ANCOM și DSP să cereți pentru toate punctele, pentru că atunci aveți o situație clară”, a opinat Cătălin Anton.

Locatarii spun, însă, că birocrația din România va face ca luarea unei decizii să se întindă pe mai mulți ani, perioadă în care cetățenii sunt expuși radiațiilor. Oamenii au fost trimiși și la ISU și alte instituții care nu au legătură cu subiectul.

„Sigur că o să urmăm toți pașii! Și cu ISU, și cu MISU, și la MAI, și cu SRI, și cu SIE și cu cine vreți dumneavoastră! Dar acestea sunt niște activități care, până să se ajungă la ele, autoritatea locală – Consiliul Local – trebuie să ia. Măsuri. Că de-aia sunteți votați de oameni! De-aia vă votăm! Ca să ne apărați în fața unor asemenea potențiale situații de pericol”, le-a spus Silviu Marcel Chirnuș consilierilor locali.

Locatarii din Avantgarden au dat ca exemplu Turda, unde consiliul local a luat măsura pe care ei o propun. Aleșii locali brașoveni le-au promis oamenilor că și-au notat solicitarea lor și vor decide cum vor acționa după ce vor studia situația.