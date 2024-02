Elevii din clasa pregătitoare au sărbătorit prima sută de zile de școală, înainte de vacanța de schi

Clasele pregătitoare de la Școala Gimnazială nr. 14 din Brașov au sărbătorit 100 de zile de școală prin mai multe activități care au amintit de perioada petrecută de micuți în uniforma școlii.

Împlinirea a 100 de zile de școală au sărbătorit elevii din clasele pregătitoare de la Școala Gimnazială nr. 14 din Brașov, cu numai o zi înainte de intrarea în „vacanța de schi”, așa cum este numită vacanța din februarie, care se ia în fiecare județ în perioada 12 februarie - 3 martie 2024, în funcție de decizia fiecărui Inspectorat Școlar Județean.

Cei mai mici dintre școlari au scris, au desenat, au cântat și au pregătit diverse lucruri învățate în intervalul de timp scurs de la începutul de an școlar și până acum.

„Astăzi avem o zi de mare sărbătoare. La Școala 14, în fiecare zi scriem o poveste, iar astăzi am scris o poveste minunată. E prilej de mare sărbătoare, deoarece elevii cei mai mici sărbătoresc 100 de zile de școală. Am așteptat acest moment cu mult entuziasm, am depănat amintiri, trăiri, sentimente. Cei mai mici dintre școlari au fost foarte creativi și dovadă sunt lucrările extrem de numeroase pe care ei le-au realizat, dar, pe lângă cunoștințele dobândite, am legat prietenii, am construit echipe și ne dorim ca și în următoarele sute de zile să rămânem la fel de implicați”, a declarat Oana Corbu, profesor pentru învățământul primar.

Pentru că micuții abia acum încep să deprindă tainele scrisului și cititului, activitățile au fost diferite la fiecare clasă, însă bucuria împlinirii a 100 de zile de școală a fost la fel de mare.

„Am desenat, făcut multe activități și am scris cuvintele pe care le-am învățat. Am scris 25 de cuvinte”, a spus o fată.

„Astăzi am făcut multe lucruri, am învățat o poezie, am desenat și ne-am făcut niște cărți în care trebuia să scriem 100 de cuvinte. N-am reușit și mai scriu și acasă”, a povestit un băiețel.

„Astăzi la școală am învățat o poezie frumoasă despre școală și am făcut niște ochelari pe care scrie 100 pentru că avem 100 de zile de școală”, a spus o fetiță.

Toate clasele pregătitoare au fost în sărbătoare și, la final, toți elevii au ieșit în curtea școlii și au făcut fotografii împreună cu părinții.