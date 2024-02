De ce este Brașovul cea mai recomandată destinație din Europa de Est. Explicațiile unui vlogger VIDEO

Un vlogger a întocmit Top 10 al orașelor din Europa de Est care merită vizitate în acest an. Brașovul este pe primul loc, iar vloggerul explică și motivele pentru care ocupă această râvnită poziție

Destinațiile din Europa de Est sunt la tot mai mare căutare, atât pentru locuitorii din Vestul continentului, cât și pentru americani sau alți turiști care vor să vadă Bătrânul Continent.

Orașele din această parte a continentului sunt nu numai cel puțin la fel de frumoase precum cele din Vest, dar aglomerația aici este departe de ce întâlnim la Paris, Roma, Barcelona, Milano sau alte orașe europene în care turismul aduce zeci de milioane de vizitatori anual.

Astfel, tot mai multe site-uri și tot mai mulți vloggeri cu numeroși urmăritori recomandă orașe din Europa de Est ca destinații de vizitat în acest an. The Expatriate Guide a realizat un Top 10 al orașelor din Europa de Est care merită cel mai mult să fie vizitate în acest an, iar în frunte se află Brașovul.

Top 10 începe cu capitala Cehiei, Praga. „Pariez că mulți dintre voi ar fi plasat Praga, capitala Cehiei, mai în față în acest top, datorită orașului vechi de poveste, foarte bine conservatului Castel și a spectaculosului pod Carol”, spune vloggerul, care a explicat că Praga are foarte mulți turiști și multe așa-zis atracții care le răpesc acestora prea mult timp, plus că este un loc unde poți lua foarte ușor țeapă.

Pe locul 9, Ljubljana, o fortăreață medievală militară între munți, unde vedeta este orașul în sine. Urmează Varșovia, oraș distrus complet în Al Doilea Război Mondial și construit de la zero, care are însă mai multă istorie decât ne putem imagina, în aceste condiții.

Pe locul 7 este Erevan, Armenia, cel mai ieftin dintre toate orașele care intră în acest top, cunoscut și pentru celebrele bancuri cu Radio Erevan. Distileriile de rachiu sunt renumite și una dintre acestea, Ararat, era favorita lui Winston Churchill.

Mai bine decât Erevan este plasat orașul croat Split. Situat tot la Adriatică, la fel ca Dubrovnik, însă mult mai ieftin și un oraș mai mare, cu mai multe posibilități de petrecere a timpului și un foarte frumos palat al lui Diocletian. Locul 5 revine orașului bulgar Bansko, o destinație de schi care găzduiește multe competiții internaționale.

Belgrad, capitala Serbiei, ocupă locul al patrulea, iar vloggerul vorbește despre zonele din oraș distruse de otomani, în Al Doilea Război Mondial, în Războiul Civil și în bombardamentele din 1999. Totuși, ca oraș pe Dunăre, Belgrad are o atracție irezistibilă în fluviu și tot ce este legat de acesta.

Brașov, Cracovia și Budapesta, pe primele trei locuri

Ultima treaptă a podiumului este ocupată de Budapesta. Chiar dacă este tot pe Dunăre și pe malurile acesteia se află palate și clădiri extrem de interesante, vloggerul recomandă ca orașul să fie vizitat în decembrie, ca urmare a celui mai deosebit târg de Crăciun pe care l-a întâlnit.

Fosta capitală a unuia dintre cele mai mari state din istoria Europei – Comunitatea polono-lituaniană - Cracovia ocupă locul al doilea, cu o mulțime de atracții. De la Castelul Regal Wawel la minunatele grădini, aproape toate sunt situate în jurul pieței centrale a orașului.

„Brașovul este pe locul întâi în topul meu din mai multe motive. Dacă ești un iubitor de istorie, fă un tur pe jos al orașului. Acesta trebuie să înceapă în piața din centrul Brașovului. Ghizii te vor purta prin istoria bogată a orașului construit de trei culture diferite – sași, unguri și români. Centrul pitoresc al orașului este foarte bine păstrat și e o plăcere să te plimbi pe străzile pietruite sau să stai într-o cafenea. Brașov este unul dintre cele mai încântătoare orașe medievale pe care le-am văzut”, spune vloggerul.