A început a doua ediție a festivalului Massif. Care sunt ultimele surprize și ce așteptări au organizatorii

Cel mai cerut artist al momentului va concerta în aceste zile pe scenele festivalului Massif, care se desfășoară în Poiana Brașov. Organizatorii așteaptă peste 50.000 de fani în patru zile

A doua ediție a Festivalului Massif începe joi, 14 martie, cu peste 50 de artiști care vor urca pe cele cinci scene amenajate în Poiana Brașov, dintre care două chiar în Masivul Postăvaru, la mare altitudine. Întreg evenimentul, care se întinde pe durata a patru zile, este unul gândit special pentru tinerii care iubesc muntele și muzica și vor să se distreze.

„La nivel artistic am făcut o curatoriere interesantă. Avem mari reprezentanți ai genului melodic-techno, avem câștigătorii Producers of the Year, The Britt Awards, Chase & Status, care vin la scena GOAT, avem cel mai mare fenomen din social media, Mahmut Orhan, care are turnee și este cel mai cerut artist al momentului și mai avem o varietate de artiști, atât internaționali, cât și locali, care completează experiența muzicală a festivalului”, a declarat Bogdan Rădulescu, unul dintre co-organizatorii evenimentului.

Dacă anul trecut s-a depășit cifra de 30.000 de spectatori, organizatorii spun că anul acesta vor fi peste 50.000 de fani ai festivalului Massif care se vor bucura de muzică și distracție în Poiana Brașov.

„Sunt convins că și la a doua ediție festivalul va fi o mare bucurie pentru Brașov, pentru România și pentru toți cei care vin să se bucure, chiar și din străinătate, pentru că în acest an festivalul are mai multe zile – sunt patru zile de evenimente – sunt mai multe ore de distracție, sunt mai mulți artiști și pare că și vremea în acest an este mai potrivită pentru un festival de iarnă, având deja zăpadă și ninsoare aici, în Poiana Brașov”, a spus Edy Chereji, co-organizator al festivalului Massif.

Dat fiind numărul mare de participanți așteptați, pentru a nu fi blocat drumul spre Poiană, RAT Brașov este pregătit cu un program de transport adaptat. Programul complet al festivalului poate fi accesat pe site-ul bemassif.com. Festivalul Massif, ediția a II-a, a început joi, 14 martie și se va încheia duminică, 17 martie.