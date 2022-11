15 noiembrie 1987, „Ziua care nu se uită”. Brașovul a celebrat cu mândrie revolta anticomunistă de la Steagu Roșu

La 35 de ani de la revolta muncitorilor brașoveni împotriva regimului comunist, de la 15 noiembrie 1987, evenimentele organizate la Brașov s-au adresat tuturor vârstelor, de la elevi și studenți, la cei care au trăit vremurile.

În 15 noiembrie 1987, muncitorii de la Uzina Steagu Roșu din Brașov, pe fondul unor nemulțumiri mai profunde și din cauza faptului că nu și-au primit salariile, au decis să meargă la Comitetul Județean de Partid și să ceară socoteală conducerii comuniste a județului.

Era un eveniment fără precedent în România. Până atunci, doar în Valea Jiului mai avuseseră loc acțiuni de protest atât de ample, însă minerii îi ceruseră socoteală dictatorului comunist și strigaseră „Jos Ceaușescu!”. „Stegarii” au fost primii în România care au strigat în cor „Jos comunismul!” și au cerut nu numai schimbarea lui Nicolae Ceaușescu, ci a întregului regim.

Brașovul a ajuns pentru prima dată pe harta orașelor din Europa de Est care luptaseră împotriva comunismului, iar ziua de 15 Noiembrie a fost numită „Ziua care nu se uită”.

„Doi ani prea devreme”, filmul despre revoltă

La 35 de ani de la revolta muncitorilor brașoveni, elevii și studenții din oraș au început manifestările încă de dimineață, când au vizionat filmul „Brașov 1987. Doi ani prea devreme”, unul care redă curajul de care au dat dovadă cei care au ieșit atunci în stradă, deși știau foarte bine că vor urma repercusiuni la adresa lor.

De la proiecție nu puteau lipsi novembriștii, eroii principali ai evenimentelor și ai filmului.

„Suntem onorați și mie îmi place foarte mult să spun când mă întreabă toți ce am făcut noi atunci, în 1987 că am ridicat România din genunchi, pentru că nimeni nu mai credea. Chiar și polonezii au spus că erau singurii care luptau și ceea ce am făcut noi, la Brașov, nu a făcut decât să le crească moralul și să lupte în continuare”, a declarat Dănuț Iacob, vicepreședintele Asociației 15 Noiembrie 1987.

Evenimentele comemorării au continuat cu lansarea romanului grafic „15 NOIEMBRIE 1987”, realizat de artista braşoveană Alexandra Gold, fiica unula dintre „novembrişti”. Autoarea avea vârsta de 1 an în 1987, dar tatăl său nu s-a temut, ci s-a gândit că micuța trebuie să poată avea un viitor mai bun decât ce oferea comunismul.

„Acest album este un document în sine, este o carte care va servi și generațiilor viitoare pentru informare, pentru cunoașterea istoriei locale și cred că va constitui și un album care va ajuta la perpetuarea tuturor lucrurilor pe care noi încă le mai ținem vii”, a precizat Alexandra, autoarea volumului grafic.

15 Noiembrie, motiv de mândrie pentru toți românii

Istoricul Nicolae Pepene a studiat evenimentele și a pregătit evenimentele care au avut loc la Brașov în această zi importantă pentru oraș și nu numai.

„Eu spun că este o aniversare istorică, în ciuda faptului că, din nefericire, mulți dintre cei care au făcut istorie acum 35 de ani nu mai sunt printre noi și cauzele pentru mulți dintre ei pornesc chiar de atunci, din acele zile – bătăile și schingiuirile la care au fost supuși de către organele de anchetă – totuși, rămâne o aniversare, pentru că ne raportăm la 15 Noiembeiw 1987 cu multă mândrie”, a declarat istoricul Nicolae Pepene, directorul Muzeului Județean de Istorie Brașov.

Pepene spune că nu doar brașovenii se pot mândri cu această dată, ci toți românii și chiar europenii, în special din fostele țări comuniste, deoarece acesta a fost începutul sfârșitului comunismului în România.