O avocată devenită ciobăniță în Brăila, Cristina Teleanca, a devenit influencer pe TikTok, unde vinde mare parte din producția de brânză a turmei pe care o are alături de soțul ei.

Tânăra este de profesie avocat, specializată în dreptul muncii, însă a renunțat la cariera din București pentru a se muta în județul Brăila, alături de soțul ei. Cei doi au împreună o fetiță de un an și jumătate, 600 de oi și berbecuți și o afacere cu brânză și pastramă apreciate în țară și peste hotare, potrivit Agrointel.

„Eu am fost avocat în București, specialist în Dreptul muncii. Am lăsat Bucureștiul și am venit la țară. Am cumpărat 200 de oi la îndemnul soțului meu, pentru că el era cioban și cu ce a mai avut și el împreună ne-am pus și în trei ani de zile am reușit să facem un efectiv frumos de 600 de capete de oi, deci noi nu avem capre, vaci sau altceva să amestecăm laptele, ci doar oi. Din mica noastră fermă de familie avem ca venit în primul rând subvenția pentru ovine, brânza pe care o vindem și pastrama de berbecuț pe care o livrăm la domiciului clienților”, a povestit Cristina Teleanca.

Cristina Teleanca are peste 770.000 de urmăritori pe TikTok, unde își promovează stilul de viață, de băciță a 600 de oi. „Cu TikTok-ul am avut mare noroc. (...)Oamenii m-au îndrăgit, au văzut direct din stână ce facem noi și atunci au prins încredere și au început să comande”, spune ciobănița.

Cristina este nedespărțită de fiica ei, pe care o ia peste tot. Au fost împreună și la protestul ciobanilor de la București, de pe 23 septembrie. Imaginea în care ea și-a alăptat copila în Piața Victoriei, protejată de ceilalți oieri, a devenit virală în mediul online.

„De când am fetița de un an și jumătate în viața mea nu ne-am despărțit nicio secundă. Și la oi, și la făcut brânza și absolut peste tot fetița este nedespărțită de mine. Și atunci când am decis să particip la protest am zis că cel mai în siguranță fetița este lângă mama ei. A fost greu într-adevăr pentru că am venit cu ea de la Brăila până la București, dar am vrut să fiu alături de colegii mei oieri și să tragem un semnal de alarmă”, a declarat crescătoarea de animale, pentru publicația citată.