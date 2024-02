Ultimii boi din Europa. Animalele preferate de țăranul român se mai folosesc doar în câteva locuri din țară FOTO VIDEO

România este singura țară din Europa unde se mai folosesc boi la muncile agrare. Cu toate acestea, numărul acestor animale este în continuă scădere, încă de după cel de-al Doilea Război Mondial. Aceste animale au fost însă dintotdeauna preferatele țăranului român.

Istoricul și publicistul Teofil Ivanciu spune că țara noastră este singura de pe continentul european unde încă mai există boi, însă într-un număr incredibil de mic, cu perspectiva de dispariție în următorii 10-15 ani. În momentul de față, se estimează că în România mai există, probabil, puțin peste o sută de perechi de boi. Cifra lor este greu de stabilit, deoarece în înregistrările Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Sigurața Alimentelor (DSVSA) sunt statistici care includ toate bovinele la un loc.

Cu toate că acum sunt din ce în ce mai puțini, boii au fost dintotdeauna animale de bază în gospodăria țăranului român, în special în zonele de munte.

„Boii, în zonele de munte, au fost foarte mulți și foarte prețuiți. Cine avea boi, era gospodar de frunte”, explică etnologul Pamfil Bilțiu.

Potrivit specialistului în etnologie, calitățile acestui animal îl făceau ideal pentru munca în aceste zone cu relief mai dificil.

„Boul merge mai încet, e un animal puternic, dar blând”, mai explică el. „Erau sate cu turme de boi care erau păzite de boari. De exmplu, până în urmă cu câțiva ani, un sat cu mulți boi era Valea Stejarului (n. red. din județul Maramureș). Acolo aproape fiecare gospodărie avea boi”, mai spune el.

Eficiență mai mică

Odată cu dezvoltarea tehnologică însă, necesitata acestor animale a scăzut drastic.

„A început agricultura să se modernizeze cu mașini. Foarte mulți (n. red. - de la țară) și-au luat tractoare și tractorașe mai mici și tracțiunea animală a început să dispară. Unii cu care am stat eu de vorbă ziceau că nu-s rentabili nici caii, nici boii, pentru că sunt folosiți numai în anotimpul lucrului cu câmpul. Iarna mănâncă mult și nu prea sunt folosiți”, mai arată el, menționând că iarna sunt puține activități la care sunt folositoare aceste animale.

Etnologul adaugă că doar anumiți gospodari mai duceau gunoiul de grajd și-l împrăștiau pe câmpurile arabile iarna sau aduceau fânul. „Acum, la țară, s-a schimbat total viața agrară”, mai comentează etnologul.

Motivele pentru care au început să fie tot mai puțin folosite aceste animale sunt explicate de istoricul Teofil Ivanciuc.

„Primul și cel mai important motiv este viteza. Boul se deplasează foarte încet. Nu poate merge nici la trap, nici la galop și în secolul vitezei ai un mare impediment, mai ales dacă ai de mers pe o șosea plină de mașini și tu trebuie să te târăști cu boii să faci doi kilometri”, începe el explicațiile.

Al doilea motiv pe care îl mai amintește el se referă la faptul că boii nu pot fi folosiți decât în pereche, ceea ce crește cheltuielile și consumul de hrană.

„Ei trebuie să fie pereche. N-ai să vezi niciodată un bou lucrând singur. Nu vrea, nu lucrează. El trebuie să aibă partener, unul cu care să fie compatibil, pentru că sunt parteneri de tras la jug pe viață”, mai explică el.

Teofil Ivanciuc mai spune că boii pot ajunge chiar mai mari decât caii, atingând chiar și 1.200 kiograme. „Sunt uriași. Dacă sunt și doi, mănâncă enorm”, mai arată el.

Animalele preferate ale țăranului român din trecut

Apoi, mai arată el, este complicată întreținerea lor. Când vine vorba despre potcovit, nu este comparație cu potcovirea cailor, care în prezent o poate face chiar proprietarul animalului.

„La bou nu poți face asta. Boul nici nu are potcoavă, are pante, pentru că are dublă copită”, arată el.

Pentru a potcovi boul e nevoie de o instalație care să suspende animalul în aer sau care să-i fixeze piciorul extrem de bine, pentru a nu se mișca. „E o operațiune complicată și costisitoare”, mai spune el.

Pe de altă parte, boii sunt, de fapt tauri castrați, iar asta implică o altă problemă. Operațiunea trebuie făcută de un medic veterinar, însă este o loterie, dacă va reuși sau nu.

De-a lungul istoriei, boii au fost animalele preferate ale țăranului român, având în vedere că sunt mai puternici decât caii și pot fi folosiți în regiuni cu relief dificil.

„Toată agriultura României s-a făcut cu boi. Asta însemna țăranul român: boul, nu calul. Calul era pentru cei mai preferatele țăranului român «domnari» , mai «boieri» . Pentru cei mai emancipați. Dar boul era «făcut» de proprietar. Dacă vaca făta viței, proprietarul îi castra și își făcea boii lui. Nu trebuiau cumpărați. Calul este mai nervos, mai agitat, mai pretențios și mai scump”, mai explică istoricul.

Potrivit lui, numărul acestor anmale a început să scadă, de fapt, după cel de-al Doilea Război Mondial, iar după venirea comunismului, chiar mai mult. Cu toate acestea, numărul lor a fost mult mai mare, chiar până la Revoluție.

Cei mai mulți boi se află în Apuseni, la limita județelor Cluj, Alba și Hunedoara, iar județul Maramureș este al doilea ca număr al acestor animale. Se mai găsesc în Bucovina – în zona Câmpulung Moldovenesc, în Vrancea, la limita cu Buzău, și în județul Brașov, la Holbav.

În Maramureș, se estimează că ar mai exista 12 perechi de boi, însă cifrele nu sunt oficiale.

„Spre exemplu la Bârsana sau Strâmtura din Maramueșul istoric, care au avut cam 200 de perechi de boi, fiecare, la Revoluție, numărul lor a scăzut la 100 în anul 2000, iar acum sunt cam trei perechi în fiecare sat. În total, în România mai sunt maximum 150 de perechi de boi”, mai spune Teofil Ivanciuc.