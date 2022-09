Scandal tricolor în Baia Mare. Viceprimarul UDMR: „Nu am recurs la niciun act îndreptat împotriva vreunui simbol național”

Viceprimarul UDMR de la Baia Mare căruia i-au fost retrase atribuțiunile spune că scandalul tricolorului „a fost un gest provocator”. El a mai spus că nu a ordonat nimănui să dea jos drapelul românesc.

Viceprimarul UDMR din Baia Mare, Istvan Zsolt Pap, cel căruia primarul Cătălin Cherecheș i-a retras atribuțiunile pentru că a dat jos drapelul României de pe standurile cu kürtőskalács de la Sărbătoarea castanelor, a făcut unele precizări în legătură cu acest subiect. Potrivit lui, „demersul a fost unul provocator, destinat să creeze tensiune în rândul comunității din Baia Mare”.

El a precizat că, în realitate, nu a ordonat nimănui să înlăture steagul românesc de pe standuri, ci le-a explicat comercianților că nu există nicio dispoziție legală care să-i oblige să păstreze acolo simbolul național.

„În urma deplasării mele în zona cu comercianți de la Sărbătoarea Castanelor am constatat că la unele standuri (7-8 la număr din totalul de aproximativ 100) denumirea de “Kürtőskalács” era acoperită cu inscripția „Cozonac”, iar în zona de sub tejghea (!) erau plasate steaguri ale României. Am aflat că acest demers i-a aparținut primarului, care a „ordonat” verbal să se procedeze astfel la toate standurile unde era afișată inscripția “Kürtőskalács” (exclusiv la aceste tarabe)”, a început el explicațiile.

Pap: „Comercianții au fost nemulțumiți“

Comercianții, mai spune el, nu au fost de acord cu acest demers.

„Comercianții mi-au transmis protestul lor față de acest dublu standard, în sensul că doar ei au fost vizați de această dispoziție. Le-am comunicat că nu există vreo dispoziție scrisă dată de aparatul administrativ al Primăriei sau vreo decizie a Consiliului Local, în acest sens, privind Sărbătoarea Castanelor, care să justifice aceste măsuri. În consecință, le-am comunicat că dacă se simt neîndreptățiți pot să aducă starea standurilor comerciale la forma inițială”, a mai menționat viceprimarul UDMR.

„Țin să precizez că nu am recurs la niciun act care să fie (nici măcar la nivel de interpretare) îndreptat împotriva vreunui simbol național. Așa cum și până acum am demonstrat de-a lungul activității mele, am respectat întotdeauna simbolurile statului român”, mai transmite viceprimarul.

El a comentat apoi situația creată.

„Apreciez ca nepotrivit și lipsit de patriotism modul în care Cătălin Cherecheș a ales să îşi arate respectul pentru drapelul României, demersul fiind de asemenea la limita legii și a normelor privind arborarea drapelului. Expunerea steagului României în locuri total nepotrivite, în partea inferioară a standurilor comerciale, arată lipsă de respect față de principalul simbol național al cetățenilor români de orice etnie”, a mai spus UDMR-istul.

Pap: „Termenul kürtőskalács este recunoscut internațional“

De asemenea, Pap a mai vorbit despre termenul de „kürtőskalács”, de la care a pornit tot acest conflict.

„Referitor la termenul comercial de “Kürtőskalács”, trebuie să menționez că această denumire este una recunoscută internațional, fiind chiar marcă protejată la nivelul Comunității Europene. Acoperirea acestei denumiri, pe motiv că nu este în limba română și nu poate fi înțeleasă, este mai mult decât absurdă, în contextul în care alte denumiri comerciale provenite din alte limbi decât româna au fost acceptate la același eveniment. Dau exemplu hot-dog, churros, hamburger, waffe și altele, denumiri față de care edilul nu a avut nici o obiecție. Concluzionez în consecință, că demersul a fost unul provocator, destinat să creeze tensiune în rândul comunității din Baia Mare”, a conchis el.

Cherecheș: „Suntem cu toții băimăreni“

Cei care au parrticipat la Sărbătoarea castanelor au văzut că la standurile respective nu a fost acoperit termenul de „Kürtőskalács”, iar drapelul a fost afișat lângă acea inscripție. Mai mult, și primarul a făcut publică o declarație cu privire la acest subiect.

„Trăim în pace și iubire, prietenie și înțelegere cu toții, indiferent de etnie și/sau religie ori alte detalii care ne diferențiază. Înainte de a fi români, maghiari, germani, evrei, romi, suntem cu toții băimăreni. Iar asta nu poate schimba nici un politician, nici un potentat al zilei, nimeni. Am ajuns, a câta oară, personajul negativ în poveștile înflorite ale unora și altora, pornind de la un gest firesc: tricolorul țării noastre prezent la Sărbătoarea Castanelor. Văd că trebuie să explic chestiuni de logică primară, unii înțelegând extrem de greșit anumite aspect”, a precizat primarul Cătălin Cherecheș.

Cherecheș: „Mi-am pus și cocardă, reprezentând steagul Ungariei, în piept“

Cherecheș a mai făcut referire la „Ziua maghiarilor de pretutindeni”, ce a fost sărbătorită cu puțin timp înainte și la care a fost prezent și acuză conducerea UDMR.

„Pentru că acest mesaj pornește de la o zâzanie inflamată de conducătorii unui partid politic maghiar, voi dezvolta și explica referindu-mă strict la acest subiect. Onorând comunitatea maghiară, pe care o respect, o accept, o susțin, o iubesc, de manifestările ocazionate de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, mi-am pus și cocardă, reprezentând steagul Ungariei, în piept! Nici un român nu s-a simțit lezat! Dimpotrivă, până și cei mai naționaliști au înțeles gestul meu, de apreciere și respect pentru maghiarii din Baia Mare”, a mai spus el.

Primarul Cătălin Cherecheș a mai comentat că „tricolorul este simbolul național al tuturor românilor, indiferent de etnie”.

„Pornind de la faptul că de Sărbătoarea Castanelor am dispus să fie puse steaguri ale României la standurile unor afaceri care își promovează produsele în altă limbă decât cea a țării în care trăim! Unii văd ceva deosebit de grav în acest detaliu, un detaliu firesc și de respect pentru majoritatea comunității care este formată din români”, a precizat el.

Interese politice, acuzate de primar

Primarul din Baia Mare a mai menționat că solicitarea lui de a afișa drapelul românesc pe acele tarabe a fost prost interpretat.

„Mi se bate obrazul că îndrăznesc, în România, să expun tricolorul la o manifestare publică, din dorința ca toți cetățenii, de la maghiari la români, la nemți, la evrei și romi, să se simtă bine primiți, acceptați, mândri de simbolul nostru național”, a dezvăluit edilul-șef.

El a mai acuzat apoi interesele politice și de altă natură ale unor personaje.

„Tricolorul este simbolul național al tuturor românilor, indiferent de etnie! Înainte de a fi maghiari sau de altă etnie, sunteți cu toții români, trăiți și munciți în România, sub tricolor! În loc să le permitem unor bebeluși în ale politicii, care creează doar haos și zâzanie între oameni, fără să vină cu sprijin concret pentru cetățeni, să ne dezbine, poate ne gândim în amănunt, fără ajutor din partea agitatorilor politici, la toate aceste detalii!”, a mai spus primarul de Baia Mare.