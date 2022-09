Greșeli pe care le faci când îți măsori tensiunea. Legătura cu foamea sau setea

Măsurarea tensiunii arteriale a devenit extrem de facilă de când oricine are acces la un tensiometru. Un medic explică ce să nu faci pentru a avea un rezultat real al tensiunii tale arteriale.

Medicul Gheorghe Lascu, președintele Societății de Medicină de Familie Maramureș, spune că măsurarea tensiunii arteriale acasă e foarte ușoară, iar aparatele pentru acest scop se găsesc peste tot.

Unele persoane, în special cele diagnosticate cu hipertensiune, chiar este recomandat să aibă un astfel de aparat acasă, pentru a putea ține mai ușor sub control tensiunea arterială. Totuși, el atrage atenția că deși pare foarte ușor, e nevoie să respectăm câteva reguli simple.

În primul rând, se referă la calitatea tensiometrelor. „În general, recomand pacienților mei să nu folosească aparate tip brățară, ci aparate care se umflă pe braț, cu manșetă, cu dispozitiv de umflare și dezumflare automat”, începe el.

În ce privește aparatele de măsurarea tensiunii arteriale ieftine, găsite la supermarket, medicul spune că trebuie să fim foarte atenți. „S-au vândut și în marketuri, în diverse magazine, diverse aparte la niște prețuri modice, dar care nu erau de calitate. Sfatul meu este pentru cei care vor să-și cumpere un tensiometru, să cumpere unul de calitate, luat dintr-un centru de tehnică medicală sau la recomandarea medicului de familie”, mai spune el.

Tensiunea se măsoară în stare de repaos

Odată rezolvată problema cu aparatul de măsurare a tensiunii, următoarea regulă este să fim atenți momentul în care ne măsurăm tensiunea arterială. Potrivit medicului, sunt momente în care ar trebui să lăsăm aparatul de-o parte, să ne așezăm într-un fotoliu și să așteptăm 10-15 minute.

„Tensiunea arterială se măsoară întotdeauna în stare de repaos. Adică: dacă am urcat scările, dacă ne-am grăbit, dacă am făcut un efort, dacă ne-am enervat, am obosit, am alergat etc, nu ne măsuram imediat tensiunea arterială”, mai explică el. Pentru a vedea valorile reale, e nevoie să așteptăm 10-15 minute, să ne relaxăm. „În această perioadă bătăile inimii se normalizează, suflu respirator își revine, nu mai gâfâim, iar organismul este în acea stare potrivită pentru măsurarea tensiunii arteriale”, mai arată medicul.

Dar starea de oboseală sau agitație nu e singura care ne va da valorile tensiunii arteriale peste cap. „Nu o vom măsura niciodată după ce am fumat, după ce am consumat alcool, după ce am băut cafea sau după ce am fumat «prostii» - că se practică mai nou”, completează el.

Foamea, setea sau stomacul plin dereglează valorile

Și nici măcar asta nu e tot. În mod surprinzător, tensiunea arterială este influențată de starea de foame, sete sau dacă suntem cu stomacul plin. Astfel, nici în aceste momente nu ar trebui să folosim tensiometrul.

„Pentru că ficatul începe să lucreze mult mai intens împreună cu stomacul și intestinele și normal că o să aibă nevoie de o cantitate mai mare de sânge; pune pompa inimii în funcție ca să crească debitul de sânge necesar acestor organe și atunci evident că se pot produce modificări de tensiune”, justifică medicul Gheorghe Lascu despre măsurarea tensiunii imediat după ce am mâncat.

Valorile nu sunt la fel niciodată

Totuși, unele persoane pot să-și verifice valorile tensiunii mai des decât alții, în mod obișnuit. În primul rând, ar trebui să facem asta atunci când avem o durere de cap care nu cedează. Asta, alături de amețeli sau tulburări de vedere, poate indica anumite probleme.

„Dar nu înseamnă că trebuie să ne măsurăm tensiunea arterială de 10 ori pe zi, pentru că ne vom speria. Tensiunea nu a fost și nu va fi niciodată o constantă. Organismul uman nu este o mașinărie care merge pe curent electric sau carburanți, ci e influențat de starea pe care o avem”, mai spune el.

Totuși, despre simptomele precum durerea de cap, amețeli și tulburări de vedere, medicul spune că sunt simptome pentru o mulțime de alte afecțiuni. Astfel, persoana trebuie oricum să se prezinte la medic pentru asta.

Fluctuațiile mici sunt firești

Mici fluctuații sunt firești, chiar dacă vorbim despre măsurarea tensiunii la distanță de două-trei minute sau de la o mâna la alta. „Sunt normale aceste mici fluctuații și nu trebuie să ne sperie. La mâna dominantă, dacă suntem dreptaci de exemplu, va fi cam cu 10 unități mai mare decât la mâna stângă. Dacă suntem stângaci, la stânga va fi cam cu 10 unități mai mare. E ceva firesc, pentru că sunt mușchii mai dezvoltați, este o activitate de pompă și hrănire a țesuturilor mai intensă la mâna dominantă. E ceva firesc, totul are o explicație pur știițifică”, mai spune Gheorghe Lascu.

Chiar și despre valorile considerate „normale”, spune că există variabile. „Valorile normale sunt în funcție de vârstă, sex, starea de sănătate, anumite stări fiziologice cum este starea de graviditate. În general noi, medicii, zicem că la un adult sau persoană aflată spre vârsta mijlocie, tensiunea este bine să nu depășească 140 cu 90. Că este mai mică sau mai înaltă, nu trebuie să ne încadrăm în tipare.”

Diagnosticul de hipertensiune îl pune doar medicul

Medicul de familie mai atrage atenția că dacă avem un tensiometru acasă și ne măsurăm tensiunea constant, nu ar trebui să ne autodiagnosticăm cu hipertensiune (aceasta este cel mai adesea incriminată).

„Doar medicul, în situația în care constată că pacientul are anumite probleme în ceea ce privește tensiunea arterială, îl va încadra în funcție de aceste valori și nu numai, dar și în funcție de sex, vârstă și alte comorbidități, în anumit grupe și grade de risc. Acestea sunt de apanajul medicului”, conchide el.

De altfel, persoanele mai în vârstă s-ar putea să aibă valori mai mari și să nu fie, de fapt, hipertensivi. „Ceea ce trebuie să știm este că dacă e vorba de un puști, s-ar putea să aibă tensiune mică. Dacă este un vârstnic, s-ar putea să aibă tensiunea sistolică mai mare de la natură, de la vârstă, pentru că vasele de sânge sunt mai fibrozate, mai rigide și atunci e normal să aibă tensiunea sistolică un pic mai mare. În rest, doar medicul este cel care stabilește diagnosticul de hipertensiune”, mai explică el.

Măsurarea tensiunii arteriale este cel mai bine să fie făcută dimineața, după ce ne-am făcut igiena personală și am stat câteva minute relaxați. Însă dacă e vorba despre persoane hipertensive, medicul spune că e bine dacă își vor măsura tensiunea arteirală de două ori pe zi, însă fără a exagera.