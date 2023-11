Tragedie într-o familie din Arad. Sunt 11 copii afectați de un accident rutier mortal

Este o tragedie fără margini într-o familie extinsă din județul Arad. Cinci copii minori nu vor înțelege niciodată de ce tatăl lor nu mai vine acasă, iar alți șase speră la o minune pentru a-l mai vedea pe al lor.

Ambii bărbați, care sunt cumnați, au fost implicați într-un grav accident de circulație petrecut miercuri, 22 noiembrie 2023, între Lipova (Timiș) și Ususău (Arad).

Cinci copii minori au rămas orfani pentru că tatăl lor, Samuel Bolojan, a murit la doar 30 de ani, în tragicul accident.

Durerea este cumplită în familia extinsă, pentru că și Alin Buga, cumnatul lui Samuel Bolojan, se zbate între viață și moarte. Acesta se afla la volanul mașinii.

Apropiații anunță că Alin Buga este în comă în urma tragicului accident.

„Să ne rugăm pentru Alin, are 6 copii. Domnul poate face o minune. În urma accidentului de ieri (n.r. miercuri) în care fratele prezbiter Samuel Bolojan, la vârsta de 30 de ani, a murit, a rămas o soție și 5 copilași orfani. În mașină se afla și cumnatul lui, care și conducea. Alin Buga, de 31 de ani, care prezenta semne vitale, a fost preluat de către echipajul medical și transportat la spital cu elicopterul SMURD. Să ne rugăm să facă Domnul o minune, este în comă. Îi scade tensiunea și crește. Are 6 copii. Cel mai mare are 8 ani, iar cea mică 4 luni. Sunt din Ususău. Să ne rugăm pentru această familie greu încercată: Alin și Ana Buga!”, spun reprezentanții Bisericii Penticostale, de care aceștia aparțin.

Miercuri, 22 noiembrie 2023, pe DJ 682, între Lipova și Ususău, a avut loc un grav accident de circulație, cu două victime încarcerate. La fața locului s-au deplasat pompierii militari ai Secției Bârzava cu o autospecială pentru descarcerare și o autospecială de intervenție. De asemenea a intervenit și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Arad și elicopterul SMURD.